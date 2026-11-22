Renata znów natknie się na dilera w 3450 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3450 odcinku „Barw szczęścia” Renata początkowo nie będzie chciała kibicować Marcinowi na meczu. Tym bardziej, że już wcześniej w „Feel Good” zjawi się jej dawny znajomy diler, który zechce sprzedać jej narkotyki, przez co Nowak zacznie przeżywać kryzys. Co prawda, kelnerka zacznie się leczyć, jednak nie dokończy odwyku, przez co będzie narażona na pokusę.

Czy właśnie z tego względu, w 3450 odcinku „Barw szczęścia” Nowak nie zechce zjawić się na stadionie? Jednak ostatecznie zmieni zdanie i przyjdzie, aby wspierać swojego ukochanego. Zwłaszcza, gdy będzie mieć z tyłu głowy Darię (Natalia Szczypka). Ale finalnie to wcale nie na nim skupi swoją uwagę!

Diler podejdzie Nowak w 3450 odcinku „Barw szczęścia”!

Wszystko przez to, że na stadionie w 3450 odcinku „Barw szczęścia” Renata znów natknie się na swojego znajomego dilera, który tym razem posunie się już o krok dalej. Mężczyzna nie tylko zaproponuje jej kolejną działkę, ale również intratny interes, bo zechce, aby kelnerka z nim dilowała w „Feel Good”, czym ogromnie ją zaskoczy.

- Miałabym z tobą... dilować?! – zdziwi się Renata.

Ale diler w 3450 odcinku „Barw szczęścia” doskonale będzie wiedział, jak ją podejść. Tym bardziej, że będzie zdawał sobie sprawę z jej nieciekawej sytuacji finansowej, a na dilowaniu przecież mogłaby sobie nieźle dorobić. Do tego stopnia, że mogłaby wreszcie spłacić Dominikę (Karolina Chapko), ale i mocno zawieźć, gdyby prawda o pieniądzach wyszła na jaw!

- Masz dobry punkt, znasz się… No i potrzebujesz kasy – zauważy diler.

Jaką decyzję podejmie Renata w 3450 odcinku „Barw szczęścia”?

Tyle tylko, że w 3450 odcinku „Barw szczęścia” pojawi się jeszcze jeden problem w osobie Marcina. Szczególnie, że przecież już wcześniej Kodur rozpracował swoją ukochaną, przez co Nowak zacznie się bać, że sytuacja mogłaby się powtórzyć, a ona straciłaby go na dobre. Jednak diler będzie innego zdania.

- A że mój facet jest gliniarzem, nie wiesz?! – przypomni mu Nowak.

- Najciemniej pod latarnią… - uzna diler.

Czy zatem w 3450 odcinku „Barw szczęścia” Renata go posłucha? A może wreszcie wykaże się rozsądkiem i mu odmówi, zdając sobie sprawę, że w ten sposób mogłaby nie tylko znów wpaść w nałóg, ale także stracić i pracę i przyjaźń i miłość? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3450 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3450 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 27 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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Barwy szczęścia. Renata i Damian wpadną na siebie na terapii