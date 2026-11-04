Barwy szczęścia, odcinek 3448: Renata wróci do nałogu? Dostanie ofertę nie do odrzucenia

Diler znów zaproponuje Renacie prochy w 3448 odcinek "Barw szczęścia"!

W 3448 odcinek "Barw szczęścia" stanie się prawdziwym testem dla Renaty, która już od jakiegoś czasu będzie uczęszczać na terapię, aby w końcu na dobre wyjść ze swojego uzależnienia od silnych leków przeciwbólowych. Tym bardziej, że wtedy w "Feel Good", do którego wróci za zgodą Dominiki, ale tylko pod warunkiem, że nie wróci do nałogu, a ona naprawdę będzie mogła na nią liczyć, zjawi się jej dawny diler.

W 3448 odcinku "Barw szczęścia" mężczyzna znów zaproponuje Nowak używki, przez co Renata stanie przed dramatycznym wyborem. Zwłaszcza, że z jednej strony wciąż będzie ciągnąć ją do leków, bo przecież nie odbędzie całej terapii odwykowej, a z drugiej obieca nie tylko Dominice, ale i Marcinowi, że już nie wróci do nałogu. Szczególnie, gdy za jej plecami będzie czaić się Daria (Natalia Szczypka), przez co ich związek zawiśnie na włosku.

Nowak sama otrzyma ofertę dilowania w 3450 odcinek "Barw szczęścia"!

W 3448 odcinek "Barw szczęścia" Nowak pogrąży się w ogromnym kryzysie. Zwłaszcza, że nie będzie to jedyna oferta, jaką otrzyma. Ale czy skorzysta z tej pierwszej? Tym bardziej, że tuż po spotkaniu z dilerem odmówi Marcinowi pójścia na jego mecz i kibicowania mu. Czy właśnie dlatego, że jednak sięgnie po prochy lub będzie chciała to zrobić, gdy go nie będzie?

Co prawda, ostatecznie w 3450 odcinku "Barw szczęścia" Renata pojawi się na stadionie, ale i tam natknie się na dawnego dilera, który posunie się jeszcze o krok dalej. Mężczyzna zaproponuje jej współpracę, dzięki czemu Nowak będzie mogła jeszcze na tym zarobić parę groszy, potrzebnych do spłacenie Dominiki z jej udziałów.

Jaką decyzję podejmie ukochana Marcina w "Barwach szczęścia"?

Czy w 3450 odcinek "Barw szczęścia" Nowak przyjmie jego ofertę i zgodzi się dilować? Czy przy okazji sama ponownie wpędzi się w nałóg, pociągnie Dominikę na dno i straci Marcina na rzecz Darii? A może Renata wreszcie się opamięta i odmówi dilerom w obu przypadkach? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!

Kiedy 3448 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3448 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

18