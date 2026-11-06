Barwy szczęścia, odcinek 3436: Kodur pozna wstrząsającą historię Darii. Po cichu marzy o prawdziwej miłości? - ZDJĘCIA

Marcin zobaczy inną twarz Darii w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" ciągłą zazdrość Renaty o Darię zacznie coraz bardziej irytować Marcina. Tym bardziej, że atmosfera w ich związku stanie się naprawdę napięta i tylko w pracy przy swojej koleżance będzie mógł poczuć się naprawdę swobodnie i pozwolić sobie na odrobinę uśmiechu. Ale tyko do czasu aż Kodur nie otrzyma informacji, że rodzice Oskara, którego wcześniej im odbiorą, znów zaczęli robić dym.

W tej sytuacji w 3436 odcinku "Barw szczęścia" policjanci ponownie zjawią się w ich ruderze, gdzie matka chłopca od razu ich zaatakuje. I choć Marcin zachowa spokój, to jednak Daria nie będzie w stanie i da się kobiecie sprowokować. Zwłaszcza, że zobaczy w niej swoją matkę, bo jej historia będzie bardzo podobna. Michalak wygranie jej, co o niej myśli, czego o mały włos nie przepłaci życiem, gdy alkoholiczka zechce uderzyć ją potłuczoną butelką. Ale Kodur ją powstrzyma!

Daria opowie Kodurowi o swojej traumie z dzieciństwa w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Daria będzie ogromnie wdzięczna Marcinowi za uratowanie życia. Tym bardziej, że zrozumie, że źle zrobiła i przeprosi za to Kodura. Ale policjant tak łatwo jej nie odpuści. Szczególnie, że zobaczy, że ta sprawa dalej ją dręczy.

- Jak się czujesz? Już lepiej? - spyta Marcin po powrocie na komendę.

- Tak, przepraszam za ten kryzys dzisiaj. Po prostu... Nie ważne... - spróbuje wykręcić się Daria.

- Ważne, bo wpłynął na twoją postawę w pracy. Oczywiście, nie naciskam na żadne zwierzenia, ale gdybyś chciała pogadać, to... - zapewni ją Kodur.

- Jasne, dziękuję... - przyzna Michalak.

Aż w końcu w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Michalak postawi się przed nim otworzyć. Daria opowie Marcinowi o swoim trudnym dzieciństwie, czym ogromnie go poruszy. Oczywiście, Kodur otoczy ją swoim wsparciem, za co policjantka będzie mu ogromnie wdzięczna.

- Moja matka była trochę jak matka Oskarka... Też piła i też mnie odebrali... - wyzna mu Daria.

- Bardzo mi przykro... - powie Marcin.

- Dom dziecka, rodzina zastępcza, ledwo się zdążyłam zadomowić, zaczęłam czuć się jakkolwiek bezpiecznie. No i matka pijaczka przypomniała sobie o mnie i mnie porywała. To był horror - zrelacjonuje mu Michalak.

- Gdybym wiedział, to nigdy bym cię nie zabrał na tę interwencję - zapowie Kodur.

- To moja praca. Nie możesz mnie trzymać pod kloszem - zauważy policjantka, czym tylko urośnie w oczach szefa - Jesteś bardzo dzielna, wiesz? Skoro w takim stylu stawiasz czoła swoim traumom. Nadajesz się do tej pracy jak mało kto!

Czy Marcin zostawi Renatę dla Darii w 3436 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Marcin sprawi, że na twarzy Darii znów zagości uśmiech. Szczęśliwa Michalak jeszcze raz mu za wszystko podziękuję i wyjdzie, a Kodur pogrąży się w ogromnej zadumie, bo słowa koleżanki mocno nim wstrząsną.

Do tego stopnia, że po powrocie do domu w 3436 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie o nich rozmyślał, co nie ujdzie uwadze Renacie. A co za tym idzie doprowadzi to do jeszcze większego kryzysu w ich związku. Czy Kodur w końcu nie wytrzyma i zostawi ukochaną dla Darii? Tym bardziej, gdy dowie się, co przeszła i uświadomi sobie, że Nowak tylko jej dołożyła? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3436 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3436 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 6 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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Tragiczny finał akcji Kodura i Darii