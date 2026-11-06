Barwy szczęścia, odcinek 3436: Kodur pozna wstrząsającą historię Darii. Po cichu marzy o prawdziwej miłości? - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-11-06 10:24

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Daria (Natalia Szczypka) otworzy się przed Marcinem (Oskar Stoczyński) po kolejnej interwencji w domu rodziców Oskarka. Młoda policjantka nie wytrzyma w trakcie konfrontacji z kompletnie pijaną matką niemowlaka.Nagle dostrzeż w niej własną matkę! W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Daria opowie Kodurowi wstrząsającą historię ze swojego dzieciństwa, po którym jej szef spojrzy na nią zupełnie inaczej! Czy zostawi dla niej Renatę (Anna Mrozowska)? Wygląda na to, że Daria marzy o prawdziwej miłości. Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Marcin zobaczy inną twarz Darii w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" ciągłą zazdrość Renaty o Darię zacznie coraz bardziej irytować Marcina. Tym bardziej, że atmosfera w ich związku stanie się naprawdę napięta i tylko w pracy przy swojej koleżance będzie mógł poczuć się naprawdę swobodnie i pozwolić sobie na odrobinę uśmiechu. Ale tyko do czasu aż Kodur nie otrzyma informacji, że rodzice Oskara, którego wcześniej im odbiorą, znów zaczęli robić dym.

W tej sytuacji w 3436 odcinku "Barw szczęścia" policjanci ponownie zjawią się w ich ruderze, gdzie matka chłopca od razu ich zaatakuje. I choć Marcin zachowa spokój, to jednak Daria nie będzie w stanie i da się kobiecie sprowokować. Zwłaszcza, że zobaczy w niej swoją matkę, bo jej historia będzie bardzo podobna. Michalak wygranie jej, co o niej myśli, czego o mały włos nie przepłaci życiem, gdy alkoholiczka zechce uderzyć ją potłuczoną butelką. Ale Kodur ją powstrzyma!

Daria opowie Kodurowi o swojej traumie z dzieciństwa w 3436 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Daria będzie ogromnie wdzięczna Marcinowi za uratowanie życia. Tym bardziej, że zrozumie, że źle zrobiła i przeprosi za to Kodura. Ale policjant tak łatwo jej nie odpuści. Szczególnie, że zobaczy, że ta sprawa dalej ją dręczy.

- Jak się czujesz? Już lepiej? - spyta Marcin po powrocie na komendę.

- Tak, przepraszam za ten kryzys dzisiaj. Po prostu... Nie ważne... - spróbuje wykręcić się Daria.

- Ważne, bo wpłynął na twoją postawę w pracy. Oczywiście, nie naciskam na żadne zwierzenia, ale gdybyś chciała pogadać, to... - zapewni ją Kodur.

- Jasne, dziękuję... - przyzna Michalak.

Aż w końcu w 3436 odcinku "Barw szczęścia" Michalak postawi się przed nim otworzyć. Daria opowie Marcinowi o swoim trudnym dzieciństwie, czym ogromnie go poruszy. Oczywiście, Kodur otoczy ją swoim wsparciem, za co policjantka będzie mu ogromnie wdzięczna.

- Moja matka była trochę jak matka Oskarka... Też piła i też mnie odebrali... - wyzna mu Daria.

- Bardzo mi przykro... - powie Marcin.

- Dom dziecka, rodzina zastępcza, ledwo się zdążyłam zadomowić, zaczęłam czuć się jakkolwiek bezpiecznie. No i matka pijaczka przypomniała sobie o mnie i mnie porywała. To był horror - zrelacjonuje mu Michalak.

- Gdybym wiedział, to nigdy bym cię nie zabrał na tę interwencję - zapowie Kodur.

- To moja praca. Nie możesz mnie trzymać pod kloszem - zauważy policjantka, czym tylko urośnie w oczach szefa - Jesteś bardzo dzielna, wiesz? Skoro w takim stylu stawiasz czoła swoim traumom. Nadajesz się do tej pracy jak mało kto!

Czy Marcin zostawi Renatę dla Darii w 3436 odcinku "Barw szczęścia"?

W 3436 odcinku "Barw szczęścia" Marcin sprawi, że na twarzy Darii znów zagości uśmiech. Szczęśliwa Michalak jeszcze raz mu za wszystko podziękuję i wyjdzie, a Kodur pogrąży się w ogromnej zadumie, bo słowa koleżanki mocno nim wstrząsną.

Do tego stopnia, że po powrocie do domu w 3436 odcinku "Barw szczęścia" wciąż będzie o nich rozmyślał, co nie ujdzie uwadze Renacie. A co za tym idzie doprowadzi to do jeszcze większego kryzysu w ich związku. Czy Kodur w końcu nie wytrzyma i zostawi ukochaną dla Darii? Tym bardziej, gdy dowie się, co przeszła i uświadomi sobie, że Nowak tylko jej dołożyła? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 3436 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3436 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 6 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia, odcinek 3436: Kodur pozna wstrząsającą historię Darii. Po cichu marzy o prawdziwej miłości? - ZDJĘCIA
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