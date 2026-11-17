Łukasz przejmie zlecenie od Natalii w 3451 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3451 odcinku „Barw szczęścia” Natalia mocno zaangażuje się w sprawę aresztowanego Michała, który to właśnie ją wybierze na swoją prawniczkę. I choć nie będzie to sprawa z jej praktyki, to jednak po wysłuchaniu dramatycznej relacji kuriera, który już wcześniej mocno wpadnie jej w oko, a także jego wcześniej historii, gdzie już został pokrzywdzony, to jednak zdecyduje się przyjąć jego zlecenie i prędko zacznie działać w tym temacie.

Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że nie będzie to łatwa sprawa. Do tego stopnia, że w 3451 odcinku „Barw szczęścia” o pomoc przy niej postanowi poprosić Łukasza, gdyż zrozumie, że sama nie da rady udowodnić niewinności Michała. Oczywiście, detektyw zgodzi się ją wesprzeć, co okaże się zarówno dla Natalii, jak i Kwiatkowskiego, prawdziwym wybawieniem!

Sadowski dokona przełomowego odkrycia w 3453 odcinku „Barw szczęścia”!

Wszystko przez to, że już w 3453 odcinku „Barw szczęścia” Łukasz zdobędzie dowód na to, że mężczyzna, który napadł na Michała, już od kilku dni go śledził. Sadowski od razu podzieli się swoim odkryciem z prowadzącym tą sprawę Majakiem (Łukasz Borkowski), a następnie natrafi też na ślad zaginionego noża.

W 3454 odcinku „Barw szczęścia” Natalia wskaże Majakowi lokalizację noża, po czym ponownie poprosi o pomoc i Kodura (Oskar Stoczyński), który tą wcześniejszą Cezaremu (Marcel Opaliński) przepłacił degradacją.

Niewinny Michał odzyska wolność w 3456 odcinku „Barw szczęścia”!

Już w 3455 odcinku „Barw szczęścia” Majak wreszcie skonfiskuje nóż, użyty do ataku na Michała, a także odkryje, że wytropiony przez Łukasza bezdomny (Piotr Mielnik) był świadkiem całej napaści. I dzięki jego zeznaniom wersja Kwiatkowskiego się potwierdzi.

Do tego stopnia, że już w 3456 odcinku „Barw szczęścia” niewinny Michał w końcu opuści areszt, co będzie zawdzięczał właśnie Natalii i Łukaszowi!

Kiedy 3451 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3451 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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