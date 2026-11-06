Barwy szczęścia, odcinek 3449: Dramat Natalii! Jej nowy ukochany trafi do jednej celi z Cezarym

Aresztowany Michał poprosi Natalię o pomoc w 3449 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3449 odcinku "Barw szczęścia" Natalia otrzyma wiadomość, że Michał Kwiatkowski trafił do aresztu za popełnienie poważnego przestępstwa i poprosił, aby to ona go reprezentowała. Tyle tylko, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Zwoleńska zupełnie nie będzie wiedziała, o kogo będzie chodzić, gdyż nie będzie nikogo takiego kojarzyć, ani prowadzić żadnej jego sprawy.

- Nie znam człowieka... Obawiam się, że to pomyłka. Nie reprezentuję żadnego Michała Kwiatkowskiego... Ani nie znam człowieka, ani nie prowadzę spraw karnych... - przyzna Natalia.

Ale mimo wszystko w 3449 odcinku "Barw szczęścia" postanowi pojechać do aresztu i to wyjaśnić. Szczególnie, że zatrzymany mężczyzna ogromnie będzie liczył na jej pomoc.

- To pewnie jakieś nieporozumienie, ale wyjaśnię sprawę osobiście - zgodzi się prawniczka.

Kwiatkowski opowie Zwoleńskiej, czemu został zatrzymany w 3449 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, gdy w 3449 odcinku "Barw szczęścia" okaże się nim być nowy kurier, który od niedawna zacznie dostarczać jej paczki. Wówczas Natalia dozna ogromnego szoku, bo nawet przez myśl jej nie przejdzie, że mogłoby chodzić właśnie o mężczyznę, który już wcześniej wpadnie jej w oko.

- To pan jest Michałem Kwiatkowskim... - zdziwi się Zwoleńska.

- Nie spodziewała się pani, prawda? - spyta ją Michał.

- Zmyliło mnie nazwisko. Zresztą, w sumie nie mieliśmy okazji się sobie przedstawić - wyjaśni Natalia.

Wtedy w 3449 odcinku "Barw szczęścia" Michał postanowi nieco więcej jej o sobie opowiedzieć. Kwiatkowski wyzna, że mimo koloru skóry urodził się w Warszawie i jest Polakiem. Ale inni i tak będą traktować go, jak obcego.

Tak, jak jeden z mężczyzn, któremu kiedyś dostarczył paczkę, a który teraz postanowił go obrazić i napaść na ulicy wraz ze swoimi kumplami. Kurier na prawniczce jasno do zrozumienia, że to nie on był osobą, która rozpoczęła konflikt i że jedynie próbował się bronić.

- On i jego kumple zaczęli mnie wyzywać. No i wdaliśmy się w sprzeczkę... Facet mnie napadł z nożem - wyzna jej Kwiatkowski.

Natalia zgodzi się reprezentować Michała w 3449 odcinku "Barw szczęścia" i szybo tego pożałuje?

Aczkolwiek w 3449 odcinku "Barw szczęścia" Natalia wciąż nie będzie mogla zrozumieć, dlaczego akurat ją wybrał na swoją prawniczkę. Tym bardziej, że nie będzie specjalizować w takich sprawach, przy których o pomoc poprosi ją Michał. Ale Kwiatkowski szybko ją urobi.

- Nic pan nie wie o mnie ani o mojej praktyce. Ja specjalizuję się w sprawach cywilnych - wytłumaczy mu prawniczka.

- Nie znam żadnego innego prawnika. A pani dobrze z oczu patrzy - uzna Michał.

W tej sytuacji w 3449 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska obieca zapoznać się z jego sprawą, którą oczywiście zgodzi się wziąć. Tyle tylko, że nie będzie miała dla swojego klienta dobrych wieści, bo wcześniejszy wyrok za pobicie im tu nie pomoże.

Jednak Kwiatkowski zapewni ją, że doszło do niego wyłącznie dlatego, że jego wcześniejszemu obrońcy z urzędu, wcale nie zależało na jego losie, czym wzbudzi u niej jeszcze większą litość. Ale niestety nawet to nie wystarczy, aby uniknął aresztu!

- Podejmę się tej sprawy - zadecyduje Zwoleńska, po czym doda smutno - To może nie być łatwa sprawa...

- Wiem. I dlatego pani potrzebuję - zapowie Kwiatkowski, który jak na złość wyląduje akurat w jednej celi z jej mężem Cezarym, co tylko wszystko jeszcze bardziej skomplikuje!

Kiedy 3449 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3449 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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