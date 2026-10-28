Barwy szczęścia, odcinek 3445: Kurier Michał wpadnie w oko Natalii! Nie tylko jej się spodoba - ZDJĘCIA

Michał wpadnie w oko i Natalii i Żabci w 3445 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3445 odcinku "Barw szczęścia" Michał pojawi się na osiedlu i już pierwszego dnia pracy zawróci w głowie aż dwóm kobietom! I to nie byle jakim, bo swoja uwagę skupią na nim nie tylko Natalia, u której zjawi się w kancelarii, ale i Żabcia. Szczególnie, że przecież ciemnoskóry mężczyzna idealnie będzie wpasowywał się w jej typ, jaki znalazła dla niej aplikacja.

Dlatego w 3445 odcinku "Barw szczęścia" Żabcia nie przepuści takiej okazji. Zwłaszcza, że także ponownie zechce być kochana, gdy jej związki z Ricardo (Sebastian Stankiewicz) i Vincenzo (Alessadro Curti) nie wypalą, a ona znów będzie sama. Tyle tylko, że w przypadku Michała będzie mieć silną konkurencję.

Ania i Zwoleńska zawalczą o przystojnego kuriera w 3445 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3445 odcinku "Barw szczęścia" Michał wpadnie w oko i Natalii, która już przecież nie będzie z Cezarym (Marcel Opaliński). Kurier zrobi ogromne wrażenie na prawniczce. Do tego stopnia, że także od razu się nim zainteresuje, podobnie jak Żabcia.

A zatem w 3445 odcinku "Barw szczęścia" szykuje się ostra walka o Michała. Ale czy i jemu Żabcia i Natalia wpadną w oko? Zdradzamy, że Zwoleńska z pewnością tak, bo ostatecznie to właśnie ją wybierze kurier! Czy prawniczka wygra walkę z Anią? A może właścicielka baru sama odpuści, gdy mężczyzna zbliży się do jej rywalki?

Natalia wygra walkę o Michała w "Barwach szczęścia"!

Szczególnie, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Michał mocno zbliży się do Natalii i stanie się częstym gościem w jej kancelarii. Ale nie tylko, bo ich znajomość przeniesie się i poza pracę. Zwłaszcza, że kurier złapie dobry kontakt z córką prawniczki, Leą. Do tego stopnia, ze zapisze się nawet do tej samej drużyny piłkarskiej co ona tylko do starszej grupy.

Pewnym jest zatem, że to Natalia wygra z Żabcią walkę o przystojnego Michała, a Ania niestety dalej będzie sama! Ale jak do tego dojdzie? O tym przekonamy się już w nowych odcinkach "Barw szczęścia"!

Kiedy 3445 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3445 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 20 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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