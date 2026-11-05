Barwy szczęścia, odcinek 3448: Aldona i Borys zamordują pana Bogumiła?! Staną się głównymi podejrzanymi po jego śmierci

Majak przejmie sprawę morderstwa pana Bogumiła w 3448 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3448 odcinku "Barw szczęścia" Majak przejmie od Kodura (Oskar Stoczyński) i Darii (Natalia Szczypka) sprawę morderstwa pana Bogumiła. Oczywiście, w pierwszej kolejności zwróci się z tym do Grzelaków, którzy staną się głównymi podejrzanymi z racji ich ostatniego konfliktu.

Przypomnijmy, że Krapik zażądał od Aldony i Borysa ogromnego odszkodowania w zamian za nabyte u nich grzyby, którymi się zatruł. Ale na tym nie poprzestał i zaczął jeszcze odstraszać im klientów zarówno na żywo, jak i w internecie, przez co ich biznes zawisnął na włosku. Szczególnie, że małżonkowie nie chcieli zapłacić mu horrendalnej kwoty, jaką sobie od nich zażyczył.

Jednak ostatecznie udało im się dogadać, ale w 3448 odcinku "Barw szczęścia" sprawa pana Bogumiła wróci go Grzelaków niczym bumerang. Aczkolwiek już zupełnie innego kalibru.

Borys będzie miał alibi w 3448 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3448 odcinku "Barw szczęścia" Majak przesłucha Grzelaków w sprawie morderstwa Krapika, do którego jako pierwsi znów udadzą się Kodur z Darią. A gdy potwierdzi się, że doszło do zbrodni, to sprawę przejmie już komisarz, który od razu skieruje się do Grzelaków. Policjant przesłucha małżonków, ale Borys szybko wypadnie z kręgu podejrzanych.

Wszystko przez to, że w 3448 odcinku "Barw szczęścia" będzie miał naprawdę mocne alibi, gdyż w tym czasie będzie akurat przebywał u Aleksa w Londynie. A co będzie z Aldoną? Czy okaże się, że ona również byłą u syna? A może wręcz przeciwnie?

Co stanie się z Aldoną w 3448 odcinku "Barw szczęścia"?

Zwłaszcza, że przecież ktoś musiał zostać w ich sklepie, a Romeo (Jacek Tyszkiewicz) będzie się wtedy intensywnie przygotowywał do matury. Czy mimo tego zgodzi się wtedy zająć ich interesem? A może wyjdzie na jaw, że Aldona w tym czasie była w Polsce i stąd w 3448 odcinku "Barw szczęścia" akurat ona pozostanie w kręgu podejrzanych?

Tym bardziej, że wyjątkowo źle zniesie sprawę pana Bogumiłą i będzie mieć do niego jeszcze więcej żalu niż jej mąż. Czy zatem w 3448 odcinku "Barw szczęścia" Aldona będzie mieć coś z tym wspólnego?

A może Grzelakowa znów będzie musiała odpowiedzieć za coś, czego nie zrobiła, jak choćby w przypadku podrzuconych narkotyków przez kolegów ze studiów, czy nielegalnej plantacji marihuany w ich szklarni przez kolegów Aleksa? Z pewnością to jej nie pomoże. Czy zdoła się z tego obronić? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 3448 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3448 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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