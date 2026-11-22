Czy Adriana Kalska odejdzie z "M jak miłość", a Iza na zawsze zniknie z życia Marcina i dzieci?

Odejście Izy z "M jak miłość" nie jest jeszcze przesądzone, ale faktem jest, że bohaterka, którą Adriana Kalska gra od 11. lat coraz rzadziej pojawia się na ekranie.

Życie Izy, która w zeszłym sezonie "M jak miłość" wzięła rozwód z Radkiem (Philippe Tłokiński) teraz kręci się wokół pracy i dzieci. To właśnie ze względu na karierę Iza pod koniec października podjęła nagłą decyzje o wyjeździe do Amsterdamu. Zostawiła Marcinowi dzieci - Szymka (Staś Szczypiński) i Maję (Laura Jankowska) i nie powiedziała nawet, kiedy wróci.

Po dłuższej przerwie Adriana Kalska pojawi się na chwilę w 1959 odcinku "M jak miłość", którego emisja w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., ale nawet nie będzie wiadomo, co teraz dzieje się w życiu Izy.

Od kilku miesięcy w "M jak miłość" rozwiedziona Iza skupia się na na pracy w redakcji i dzieciach. I na tym koniec. Była żona nie chwali się Marcinowi, czy się z kim spotyka. Wygląda jednak na to, że po trudnych przejściach z psycholem Radkiem odpuściła sobie facetów. Mieszka w wynajętym od koleżanki z redakcji domu na obrzeżach Warszawy i dość rzadko widuje się z Chodakowskim.

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Adriana Kalska w ostatnim wywiadzie o odejściu Izy z "M jak miłość"

Czy Adriana Kalska nie chce grać już Izy w "M jak miłość" i scenarzyści planują odejście tej bohaterki z serialu? Czy to dlatego Iza coraz rzadziej występuje w scenach z Marcinem i ich dziećmi?

W ostatnim wywiadzie, którego 40-letnia aktorka udzieliła dla portalu telemagazyn.pl, ani słowem nie wspomniała, że odchodzi z "M jak miłość", ale potwierdziła, że obecność Izy została mocno ograniczona.

- Jeżeli chodzi o Izę, to, wiadomo, jest matką dzieci Marcina, więc jeszcze będzie się pojawiać. Ale myślę, że na razie mogą państwo zobaczyć mnie w „Pierwszej miłości” - powiedziała Adriana Kalska.

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