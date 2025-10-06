M jak miłość, odcinek 1880: Iza wyzna Marcinowi, jak żałuje, że od niego odeszła. Nie dopuści do ślubu z Kamą? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kolejny rozdział życia Izy Chodakowskiej w 1880 odcinku "M jak miłość" zacznie się w smutnych okolicznościach. Odeszła od Radka po tym jak mąż kolejny raz pokazał swoją prawdziwą naturę - agresywnego potwora.

Z pomocą Marcina i Kamy ona i Maja będą bezpiecznie, spędzą noc w mieszkaniu Chodakowskiego, ale i tak Iza nie zmruży oka po koszmarnych przeżyciach, które zaserwował jej Radek. Zda sobie bowiem sprawę, że zbyt późno zostawiła toksycznego męża, że naraziła Maję i Szymka (Staś Szczypiński) na ogromną traumę. A powinna chronić dzieci przed tym psycholem.

Iza nie zostanie u Marcina i Kamy w 1880 odcinku "M jak miłość"

Następnego ranka, w 1880 odcinku "M jak miłość", Iza opuści mieszkanie Marcina. Przeprowadzi się do domu koleżanki Ali, która ma dzieci w podobnym wieku co Maja i Szymek. Kolejny raz będzie mogła liczyć na wsparcie byłego męża, który pomoże jej w przeprowadzce, w urządzeniu się w nowym miejscu. Na pierwszy rzut oka będzie się wydawało, że Iza i dzieci znajdą tam spokój i bezpieczeństwo.

Iza w 1880 odcinku "M jak miłość" pożałuje, że zostawiła Marcina

Pod wpływem emocji Iza i Marcin w 1880 odcinku "M jak miłość" odbędą rozmowę, która będzie dla nich powrotem do przeszłości. Kiedy byli razem, tworzyli z dziećmi kochająca się rodzinę, świata poza sobą nie widzieli. Dopóki Iza wszystkiego nie zniszczyła. Zdrada z Radkiem z perspektywy czasu okazała się największym błędem jej życia. Teraz pożałuje, że zostawiła Marcina dla takiego drania.

- Jesteś bardzo dzielna, wiesz? - Marcin doda otuchy Izie. - No wiem... I wiem też, że teraz sobie ze wszystkim poradzę. Może w końcu przestanę żałować, że rozbiłam naszą rodzinę i cię zostawiłam... Przepraszam... Przepraszam też, że... W końcu musiałam ci to powiedzieć i zdobyć się na odwagę. A teraz czuję, że man to już przerobione. I chciałam, żebyś wiedział, że życzę tobie i Kamie jak najlepiej i żeby wam się naprawdę ułożyło... - Iza zapewni Marcina, że nigdy nie wkroczy między niego i Kamę. - Ja też trzymam za ciebie kciuki... Wszystko ci się uda, zobaczysz - Chodakowski czule przytuli byłą żonę. - Dziękuję za wszystko...