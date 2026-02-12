M jak miłość, odcinek 1915: Jakub po porodzie Kasi nie dowie się, że Zosia to jego córka! Dopiero, kiedy będzie potrzebna krew dla dziecka pozna prawdę?

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia i Jakub zostaną rodzicami w 1915 odcinku "M jak miłość". Właśnie wtedy urodzi się ich córka, dla której świeżo upieczona matka razem z kochankiem Mariuszem wybiorą śliczne imię Zosia. Oczywiście Jakub nie będzie miał nic do gadania, bo Kasia wmówiła mu, że to Mariusz jest ojcem dziecka. Na dowód tego przedstawiła sfałszowane wyniki testów DNA na ojcostwo. Nic dziwnego, że Karski uwierzył w kłamstwo byłej żony. I będzie w nie wierzył aż do porodu.

To dlatego Jakub będzie przy porodzie Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość"

Jako pierwsi w SuperSeriale.se.pl podaliśmy, jak w 1915 odcinku "M jak miłość" będzie wyglądał poród Kasi i dlaczego to Jakub, a nie Mariusz będzie z rodzącą byłą żoną. Zrządzeniem losu kochanek Kasi będzie miał wypadek i ranny trafi do szpitala, więc rolę ojca przejmie Karski, który jest prawdziwym tatą. Nie mając o tym pojęcia.

Czy po porodzie Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" Jakub dowie się, że to jego córka?

Czy po porodzie Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" Jakub odkryje prawdę, że Zosia jest jego córką? Czy zobaczy grupę krwi dziecka i skojarzy ją ze swoją grupą krwi? A może po narodzinach córki Kasi i Jakuba malutka Zosia zachoruje i będzie potrzebna dla niej krew, której dawcą będzie właśnie Karski? Żaden z tych scenariusz nie jest wykluczone. Takie teorie snują nawet fani serialu, którzy od dawna prześcigają się w domysłach, jak i kiedy Jakub dowie się, że jest ojcem dziecka Kasi.

Komentarze fanów "M jak miłość". Tak się potoczą losy Kasi i Jakuba po narodzinach ich córki

Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku posypały się komentarze, jak dalej potoczą się losy Kasi i Jakuba po porodzie. Wielu fanów podejrzewa, że byli małżonkowie do siebie wrócą, kiedy prawda o tym, że Zosia jest córką Kuby wyjdzie na jaw. I tu może być spore zaskoczenie, bo wiadomo już, że Kasia i Mariusz wezmą ślub niedługo po narodzinach dziecka. To oznacza, że najpewniej Karski nie dowie się, ze jest ojcem córki Kasi...

- Dziecko zachoruje, będzie potrzebna krew.I tu wszystko się wyjaśni.... - Dokładnie, bo to taki przewidujący scenariusz. - Myślę że produkcja zrobi wątek z powrotem Kasi i Kuby do siebie teraz mają dziecko Kasia przyznała się że żałuje swojej decyzji czy ta para będzie znowu razem - Jakub powinien znać prawdę, będzie wspaniałym ojcem dla Zosi. - Ta bziągwa nie zasłużyła na Jakuba! - Kaśka powinna ponieść karę Kuba powinien wychowywać dziecko. - No i dobrze, Kasia powinna zostać sama ze swoją głupotą, oszustwami i zarozumiałością. - Kuba byłby durny ,gdyby przyjął Kasię po tym co mu zrobiła,zdrady nie powinno się wybaczać, nawet dla dziecka... - Jestem tego samego zdania ! Powinien zostać z lekarka a Kasię olać! Dziecko wychowywać z lekarka za te kłamstwa!!! - Kaśki wcale mi nie szkoda tylko Kuby bo żyje w kłamstwie.