M jak miłość. Szybki poród Kasi. Dziecko urodzi się za wcześnie? Córka jej i Jakuba już na świecie - ZDJĘCIA

Poród Kasi w "M jak miłość" widzowie zobaczą dopiero na początku przyszłego roku, ale na planie serialu Paulina Lasota już pochwaliła się narodzinami dziecka. Kasia urodzi córkę, której prawdziwym ojcem jest Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski). Ponieważ na zdjęciu zza kulis "M jak miłość" widać szczęśliwą Kasię z córeczką i błyszczący na jej palcu pierścionek, wygląda na to, że aż do porodu nie wyda się, że to Jakub, a nie Mariusz (Mateusz Mosiewicz) jest ojcem dziecka. Jedno jest pewne, Kasia urodzi córkę bardzo szybko. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z planu "M jak miłość".

Kiedy poród Kasi w "M jak miłość"? Dziecko urodzi się na początku 2026 roku!

Poród Kasi zacznie się w jednym z odcinków "M jak miłość" na początku 2026 roku. Najpewniej pod koniec stycznia lub na początku lutego. W serialowej rzeczywistości będzie wtedy końcówka lata, więc ciąża Kasi potrwa 9 miesięcy. Dziecko Kasi i Jakuba urodzi się zgodnie z terminem.

Tylko jak w "M jak miłość" w przyszłym roku zakłamana Kasia wyjaśni Mariuszowi, że urodziła "wcześniej"? Bo przecież oszukała kochanka, w którym tygodniu jest w ciąży, kiedy ogłosiła, że spodziewa się jego dziecka. Wszystko po to, żeby Mariusz uwierzył, że to on jest ojcem dziecka. A Jakub dostał sfałszowane wyniki badań DNA, test na ojcostwo, z którego wynika, Kasia zaszła w ciążę z Mariuszem jeszcze podczas trwania ich małżeństwa?

Możemy podejrzewać, że dopiero po porodzie Kasi w "M jak miłość" nie tylko Mariusz, ale i Jakub zaczną łączyć fakty i odkryją, że termin porodu nie odpowiada długości ciąży. 

Kasia i Jakub w "M jak miłość" będą mieli córkę, ale Karski się o tym nie dowie?

Przy porodzie Kasi w "M jak miłość" na pewno obecny będzie Mariusz, ale czy pojawi się też Jakub? Póki co tego nie wiadomo, ale Paulina Lasota na swoim profilu na Instagramie opublikowała pierwsze zdjęcie z dzieckiem - córką i napisała do fanów: "A któż to taki?". Oznaczyła też nie tylko Mateusza Mosiewicz, lecz także Krzysztofa Kwiatkowskiego. Dała tym samym znak, że po urodzeniu dziecka kłamstwo Kasi może wreszcie wyjść na jaw. 

