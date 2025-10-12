M jak miłość. Mariusz ujawnia płeć dziecka Kasi i Jakuba. Dopiero po porodzie wyda się, że to nie on jest ojcem? - ZDJĘCIA

Płeć dziecka Kasi i Jakuba z "M jak miłość" ujawniona przez Mariusza

Za kulisami "M jak miłość" powstają właśnie nowe odcinki, które będą emitowane na początku przyszłego roku. I właśnie wtedy Kasia urodzi dziecko Jakuba Karskiego, cały czas wmawiając byłemu mężowi i kochankowi, że to Mariusz jest biologicznym ojcem.

Paulina Lasota z ciążowym brzuszkiem i Mateusz Mosiewicz kręcili właśnie wspólne sceny do premierowych odcinków "M jak miłość", więc stało się jasne, że ich związek nie rozpadnie się tak szybko. Zakłamana Kasia nie przyzna się Mariuszowi, że jest w ciąży z Jakubem, a do tego zrobi się zazdrosna o Karskiego, podejrzewając, że były mąż nawiązał romans z Martyną (Magdalena Turczeniewicz).

Jakby tego było mało w odcinkach "M jak miłość" w styczniu 2026 roku zbliżający się poród Kasi sprawi, że Mariusz jeszcze bardziej oszaleje na punkcie ukochanej, będzie odliczał dni do narodzin "ich dziecka". Mateusz Mosiewicz w ostatnim poście na Instagramie zza kulis serialu ujawnił płeć dziecka Kasi i Mariusza, wygadał się, że to będzie córka i już wybierają imię dla dziewczynki.

- "Zastanawiamy się z @paulina_lasotaoff , jak powinniśmy dać córeczce na imię?👶🏻 🤔" - napisał na Instagramie. - "A skąd wiesz, że to córka? 😀 "- zapytała dociekliwie Paulina Lasota. - "Rzuciłem monetą" -przyznał się Mosiewicz.

Imię dla dziecka Kasi w "M jak miłość" powinien wybrać Jakub

Obserwujący profil aktora z "M jak miłość" od razu zaczęli pisać w komentarze propozycje imion dla córki Kasi i Jakuba. Przypomnieli też ekranowemu Mariuszowi, że to nie on jest ojcem dziecka i ostateczna decyzja w sprawie imienia należy do Karskiego. Padła sugestia, że dziewczynka na część prawdziwego ojca i matki powinna nosić imię u Kaja - od Ka-sia i Ja-kub.

- "Jestem na nie" - odpisał szybko Mosiewicz.

Wspólne sceny Kasi i Mariusza przed porodem w "M jak miłość" są dowodem na to, że jeśli już to dopiero po narodzinach dziecka wyda się, kto jest biologicznym ojcem.