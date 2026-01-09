M jak miłość, odcinek 1905: Pożegnanie Agnes! Przed wylotem do USA wreszcie powie Rogowskim, że Artur jest jej ojcem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku "M jak miłość" Agnes wreszcie zdecyduje w sprawie swojej przyszłości i postanowi jednak wylecieć do USA. Rotke uzna, że tylko tam będzie bezpieczna, gdyż szanse na odnalezienie jej tam przez Martina (Paweł Izdebski) będą znikome, stąd podejmie decyzję o wyjeździe, aby więcej nie narażać ani siebie, ani Rogowskich.

Ale w 1905 odcinku "M jak miłość" starsza córka Artura nie wyjedzie od tak, bez pożegnania, jak wcześniej z Grabiny, gdy odnalazł ją tam Martin. Tym bardziej, że Rotke zdecyduje się wylecieć za ocean już na stałe i stąd postanowi zjawić się w Grabinie, aby po raz ostatni spotkać się z ojcem i siostrą, a także swoją macochą, jak i podziękować jej za wszystko, co dla niej zrobili!

Agnes wreszcie powie, że Artur jest jej ojcem w 1906 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1905 odcinku "M jak miłość" Rotke nie będzie chodzić wyłącznie o to! A to dlatego, że przynajmniej w jednej i do tego najważniejszej sprawie postanowi pójść za radą swojej młodszej siostry i wreszcie powiedzieć Arturowi, że jest jej ojcem!

- Przyjechałam się pożegnać. Za kilka dni wylatuję do Stanów i… nie sądzę, że jeszcze kiedykolwiek tu wrócę. Dlatego musimy porozmawiać… o czymś bardzo ważnym - zacznie Agnes.

Aczkolwiek dopiero w 1906 odcinku "M jak miłość" Agnes w końcu powie Rogowskim prawdę i potwierdzi to, czego wszyscy domyślali się już wcześniej. A mianowicie, że jest ona córką Artura, co nie będzie dla nich żadnym zaskoczeniem, bo przecież tuż po Basi, która znalazła wyniki badań DNA swojej przyrodniej siostry i ich ojca, od razu wyczuła to Barbara, a tuż po niej i Marysia, aż w końcu doszedł do tego i sam jej mąż! A teraz oficjalnie powie to sama Rotke!

Córka Rogowskiego zrezygnuje z wyjazdu do USA i zacznie nowe życie w Grabinie w 1907 odcinku "M jak miłość"?

I właśnie z tego względu w 1907 odcinku "M jak miłość" Artur zacznie namawiać Agnes, aby jednak została z nimi w Grabinie. Tym bardziej, że niebezpieczeństwo ze strony Martina już minie, gdy w trakcie jej pobytu w Grabinie, chłopak ją odnajdzie i brutalnie zaatakuje, za co od razu zostanie też aresztowany! I wówczas Rotke będzie już bezpieczna i wcale nie będzie musiała wyjeżdżać!

Czy zatem wtedy w 1907 odcinku "M jak miłość" Rotke zdecyduje się jednak zostać u boku swojego ojca, przyrodniej siostry, macochy i przybranej babci? Czy Agnes zacznie nowe życie w Grabinie? A może Martin będzie tylko wymówką i Niemka i tak zdecyduje się wyjechać na zawsze do USA? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!