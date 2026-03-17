M jak miłość, odcinek 1921: Koszmar Franka po kradzieży, której ofiarą padnie Dorota. Bezwzględny ojczym wróci po więcej - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1921 odcinku "M jak miłość" zastraszony Franek ulegnie swojemu złemu do szpiku kości ojczymowi i okradnie dla niego Dorotę. I choć w pierwszej chwili chłopiec nie zgodzi się ograbić Lisickich, którzy w przeciwieństwie do niego podarowali mu nie tylko prawdziwy dom, ale i bezpieczeństwo i miłość, to jednak drań tak łatwo nie odpuści i zacznie mu grozić z nożem w ręku!

- Ja ich nie okradnę - powie mu Franek.

- Zobacz jaki ostry. Wystarczy lekko pocisnąć. Wchodzi jak w masło - zagrozi mu ojczym.

I w tej sytuacji w 1921 odcinku "M jak miłość" Franek się ugnie. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, do czego będzie zdolny jego ojczym, który już wcześniej znęcał się nad nim psychicznie i fizycznie. Dlatego będzie gotowy nawet go zabić, gdyby ten mu odmówił!

- Franek miał przeżycia z ojczymem, który go bił, się nad nim znęcał. Jest osobą, która dużo w życiu przeżyła i trzyma taki dystans. Powiedziałbym, że się boi takich męskich postaci... To jest silny mężczyzna, który ma długi. Nieprzyjemny facet. Strasznie agresywny. Łatwo wybucha - tłumaczył Jarosław Śmigielski w "Kulisach M jak miłość".

Ojczym Franka nie poprzestanie na jednej kradzieży w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W 1921 odcinku "M jak miłość" Franek zakradnie się do sypialni Lisickich, gdzie na toaletce Dorota będzie trzymać kuferek ze swoimi kosztownościami. Chłopak zacznie wyciągać z niego drogocenne błyskotki, które spakuje do plastikowej torby, a następnie wręczy ją swojemu ojczymowi, który będzie czekał na niego przed bramą siedliska.

W 1921 odcinku "M jak miłość" ojczym Franka otrzyma łupy od syna, co mocno go ucieszy. Do tego stopnia, że od razu postanowi wrócić po więcej, gdyż zda sobie sprawę, że będzie to dla niego naprawdę szybki zarobek. A co więcej, nie kiwnie przy tym nawet palcem, bo wszystkim zajmie się jego zastraszony pasierb, w czym oczywiście nie będzie widział nic złego.

- Jestem z ciebie dumny, synku... Wkrótce się zobaczymy kochany syneczku - zapowie mu ojczym.

To będzie dopiero początek koszmaru Franka w 1921 odcinku "M jak miłość"!

W przeciwieństwie do Franka, który w 1921 odcinku "M jak miłość" naprawdę mocno będzie przeżywał to, że okradł Dorotę, która okazała mu tyle dobroci i serca. Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że po czymś takim będzie mógł wrócić z powrotem do znienawidzonego ośrodka, bo Lisiecka już wcale nie będzie musiała chcieć się nim zajmować.

W 1921 odcinku "M jak miłość" Franek zaleje się łzami, a jego przyszłość pozostanie niepewna. Zwłaszcza, że znów znajdzie się w beznadziejnej sytuacji, bo brutalny ojczym mu nie odpuści, a on w nieskończoność nie da rady okradać Doroty, bo prawda w końcu wyjdzie na jaw. I to szybciej niż będzie można przypuszczać!

