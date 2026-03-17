M jak miłość, odcinek 1920: Franek poróżni Dorotę i Bartka! Zniszczy szczęśliwe małżeństwo? - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1920 odcinku "M jak miłość" Dorota i Bartek już oficjalnie staną się rodziną zastępczą dla Franka, który zamieszka z nimi w siedlisku. Oczywiście, małżonkowie będą robili wszystko, aby chłopak z ośrodka poczuł się u nich dobrze tak jak w prawdziwym domu, którego nigdy nie miał, ale to wcale nie będzie takie proste dla dziecka, które nigdy tego nie doświadczyło.

- Pierwsze dni pobytu w siedlisku Franka na pewno nie są taką typową sielanką - zdradziła Iwona Rejzner w "Kulisach M jak miłość".

Do tego stopnia, że w 1920 odcinku "M jak miłość" kurator chłopca poradzi im, aby skorzystali z opieki psychologa. Zwłaszcza, że Bartkowi będzie szczególnie trudno dogadać się z chłopakiem.

- Relacja Bartka z Frankiem na początku troszkę się nie układa. Bartek bardzo szybko musi stać się ojcem dla dziecka, które dużo przeszło. To są trudne sytuacje... Bartek chciałby dać mu taki dom, który sam spotkał w Grabinie. Dom pełen szczerości, otwartości. Franek ma bardzo podobne problemy w dzieciństwie, które miał też Bartek i Bartek wie, z czym to się wiąże - przyznał Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".

Dorota i Bartek pokłócą się o Franka w 1920 odcinku "M jak miłość"!

Ale Dorota w 1920 odcinku "M jak miłość" będzie wszystko łagodzić. Tym bardziej, że będzie miała do Franka zupełnie inne podejście niż mąż, co sprawi, że małżonkowie już się poróżnią, bo nie utrzymają wspólnego frontu!

- Jest to ogromny sprawdzian dla związku Bartka i Doroty. Przede wszystkim muszą mieć jedno stanowisko wspólne. No i tu pojawia się pewien rozdźwięk - dodał Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".

Do tego stopnia, że już w 1920 odcinku "M jak miłość" pojawią się pierwsze wyrzuty i kłótnie. Ale na szczęście, uda się je opanować!

- Nie za bardzo go niańczysz? - zauważy Bartek.

- Bartek ma taką politykę, żeby trochę podtrzymać taką silniejszą ręką. Natomiast Dorota jest zwolenniczką tego, żeby chuchać i dmuchać, rozpieszczać - tłumaczyła Iwona Rejzner w "Kulisach M jak miłość".

- To jest chłopiec, który nigdy nie dostał takiej opieki, na jaką zasługuje dziecko - wyjaśni mu żona.

To będzie dopiero początek problemów Lisieckich z Frankiem w 1920 odcinku "M jak miłość"!

W 1920 odcinku "M jak miłość" małżonkowie dojdą do porozumienia w sprawie Franka, ale to wcale nie będzie oznaczało końca ich problemów z chłopcem. A wręcz przeciwnie, gdyż szybko pojawi się kolejny i to za sprawą jego ojczyma (Marcin Sitek), który z buciorami wkroczy i do ich życia! Ale oczywiście, najpierw nastawi się na Franka, którego zmusi do tego, aby okradł dla niego Dorotę. A gdy zastraszony chłopak na to przystanie, to zacznie wracać po więcej!

- Bartek z Dorotą bardzo starają się zbudować ten dom dla Franka na miłości i trochę się nie spodziewają, że nagle ojczym Franka w sposób bardzo agresywny, bardzo patologiczny, będzie próbował im to wszystko rozwalić. To jest kolejny duży kłopot, bo przeciwnik z drugiej strony nie ma żadnych zasad - podsumował Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".

Co wówczas stanie się z małżeństwem Doroty i Bartka w "M jak miłość"? Czy przetrwa ono i pojawienie się ojczyma chłopca? Tym bardziej, że i ono sporo namiesza w ich relacji, bo Lisiecka będzie kryć Franka przed mężem! Ale z jakim skutkiem i jaką cenę za to zapłaci? Przekonamy się już niebawem!

