M jak miłość, odcinek 1907: Śmierć Franki! Żona Pawła nie dożyje operacji. Po tej rozmowie pęknie jej tętniak - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 śmierć Franki - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka będzie mieć złe przeczucia przed operacją tętniaka aorty, której naprawdę straszliwie będzie się obawiać. I nic dziwnego, gdyż zabieg będzie niósł za sobą poważne powikłania od uszkodzenia mózgu nawet aż do śmierci. Jednak i bez niego Zduńska będzie mogła umrzeć, gdyż tętniak będzie mógł w każdej chwili pęknąć, a żona Pawła będzie mogła śmiertelnie się wykrwawić, co niestety będzie mieć miejsce!

Zdradzamy, że w 1907 odcinku „M jak miłość” Zduńska przewidzi własną śmierć, a jej przeczucia niestety staną się straszliwą rzeczywistością, bo Franka faktycznie umrze! A Dominika Kachlik po 6 latach pożegna się z obsadą kultowego serialu! Ale jak do tego dojdzie?

Lekarzom nie uda się uratować Franki po pęknięciu tętniaka aorty w 1907 odcinku „M jak miłość”!

W 1907 odcinku „M jak miłość” Franka będzie straszliwie obawiać się operacji tętniaka aorty. I nic dziwnego, gdyż po powrocie do szpitala na badania przed planowanym zabiegiem i rozmowie z kardiochirurgiem będzie bliska paniki, gdyż zda sobie sprawę, że może umrzeć. I już wtedy Zduńska zacznie straszliwie panikować, ale Paweł, Marysia i Kinga za wszelką cenę spróbują ją wesprzeć i uspokoić, że wszystko będzie dobrze. Ale niestety, tym razem nie będą mieć racji!

Wszystko przez to, że tuż po rozmowie z bliskimi w 1907 odcinku „M jak miłość” stan Zduńskiej momentalnie drastycznie się pogorszy! A to dlatego, że właśnie wtedy pęknie jej tętniak aorty! Oczywiście, wówczas Franka od razu wyląduje na stole operacyjnym, wcześniej niż pierwotnie planowo miała, ale niestety mimo szybkiej interwencji i wysiłków lekarzy życia żony Pawła już nie uda się uratować! Zduńska umrze, zostawi męża i osieroci małego Antosia (Mark Myronenko)!

Nikt nie będzie spodziewał się śmierci Franki w 1907 odcinku „M jak miłość”!

Śmierć Franki w 1907 odcinku „M jak miłość” będzie wstrząsem dla całej rodziny Zduńskich i Rogowskich! I choć wszyscy będą zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie będzie niosło za sobą tętniakowate poszerzenie aorty, to jednak nikt nie będzie przypuszczał, że Franka naprawdę umrze.

Tym bardziej, że góralka będzie wyjątkowo twarda i przeżyje już nie takie rzeczy, bo przecież uszła z życiem po postrzale przez kochanka Lilki (Monika Mielnicka), Ethana (Paweł Roman) czy straszliwym wypadku samochodowym, spowodowanym przez Dominika Walata (Bartosz Surówka), ale niestety tym razem tętniak aorty pokona ją na amen!

W 1907 odcinku „M jak miłość” rodzina, przyjaciele i widzowie pożegnają Frankę. Paweł straci żonę, a Antoś matkę, którą już wcześniej Zduńskiej obiecała zastąpić Marysia, gdyby coś jej się stało. Tyle tylko, że i Rogowska nie była świadoma, że to faktycznie nastąpi. Tak samo jak i Paweł, który przecież sam poprosi matkę, aby nie mówiła o operacji Franki, Barbarze (Teresa Lipowska), aby ta niepotrzebnie się nie stresowała, bo będzie myślał, że wszystko skończy się dobrze. Ale niestety tak nie będzie...

M jak miłość ZWIASTUN. Tak się zacznie serial po długiej przerwie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.