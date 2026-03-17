M jak miłość, odcinek 1920: Bartek nie zaakceptuje Franka? Postawi mu warunek, aby mógł z nimi zostać - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1920 odcinku "M jak miłość" Franek dołączy do Bartka i Doroty, którzy staną się jego rodziną zastępczą, o co szalenie zabiegała wcześniej Lisiecka. Ale oczywiście, w pełni mogła liczyć przy tym na wsparcie męża. I nie inaczej będzie, gdy chłopak w końcu zamieszka z nimi w siedlisku. Mimo iż początki wcale nie będą łatwe i to właśnie przez jego relację z Frankiem!

- Pierwsze dni pobytu w siedlisku Franka na pewno nie są taką typową sielanką - przyznała Iwona Rejzner w "Kulisach M jak miłość".

- Relacja Bartka z Frankiem na początku troszkę się nie układa. Bartek bardzo szybko musi stać się ojcem dla dziecka, które dużo przeszło. To są trudne sytuacje - wyjaśnił Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".

Do tego stopnia, że już w 1920 odcinku "M jak miłość" chłopiec znów zacznie się bać o swoją przyszłość. Tym razem u boku Lisickich. Jednak Dorota zapewni go, że zupełnie niepotrzebnie!

- Zrobiłem coś nie tak? Pan Bartek coś powiedział? - spyta ją przejęty chłopak, ale Lisiecka szybko go uspokoi.

Tego Bartek zażąda od Franka w 1920 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1920 odcinku "M jak miłość" Bartek odkryje w sobie i we Franku podobne cechy. I to sprawi, że postanowi trzymać go krótko, aby to, co chciałby mu przekazać w ogóle było możliwe do spełnienia. Zwłaszcza, że będzie miał przy tym siebie za przykład.

- Bartek chciałby dać mu taki dom, który sam spotkał w Grabinie. Dom pełen szczerości, otwartości. Franek ma bardzo podobne problemy w dzieciństwie, które miał też Bartek i Bartek wie, z czym to się wiąże - dodał Arkadiusz Smoleński w "Kulisach M jak miłość".

I stąd już w 1920 odcinku "M jak miłość" Lisicki postanowi chłopakowi ultimatum, które będzie się miało ku temu przyczynić. Szczególnie, że już zdąży poznać się na Franku!

- W naszym wspólnym domu chciałbym, żebyśmy rozmawiali ze sobą trochę grzeczniej - zapowie mu Bartek.

Franek podporządkuje się Lisieckiemu w 1920 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1920 odcinku "M jak miłość" Franek postanowi podporządkować się Bartkowi. Tym bardziej, że będzie miał już do czynienia z twardo stąpającymi po ziemi facetami, których po prostu będzie się bał. Tak jak choćby swojego ojczyma (Marcin Sitek). I choć nie będzie co porównywać go do Lisieckiego, to jednak chłopak na to przystanie.

- Franek miał przeżycia z ojczymem, który go bił, się nad nim znęcał. Jest osobą, która dużo w życiu przeżyła i trzyma taki dystans. Powiedziałbym, że się boi takich męskich postaci - wyznał Jarosław Śmigielski w "Kulisach M jak miłość".

Ale w 1920 odcinku "M jak miłość" Bartek nie będzie tyranem. Tym bardziej, że skutecznie zmiękczy go jeszcze Dorota, dzięki czemu i ze strony Lisieckiego, chłopaka spotka jeszcze wiele dobrego, bo małżonkowie wręczą mu wyjątkowy prezent przed jego pierwszym dniem w nowej szkole. I to wcale nie będzie koniec!

