M jak miłość, odcinek 1918: Budzyński stanie w obronie Pauliny. Powstrzyma Kamila przed realizacją planu przeciwko Jabłońskiemu - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-03-17 15:31

W 1918 odcinku "M jak miłość" Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) zostanie prawnikiem Pauliny (Maria Wieczorek) w sprawie jej rozwodu z Igorem Jabłońskim (Marcin Piętowski). Tym samym ściągnie na siebie gniew gangstera. Bo Jabłoński nie pozwoli Paulinie odejść! Zacznie otwarcie grozić żonie, wiedząc, że może go pogrążyć przed prokuraturą. Zeznania Pauliny przeciwko Jabłońskiemu w 1918 odcinku "M jak miłość" spróbuje wymusić na Andrzeju Kamil Gryc (Marcin Bosak). Tylko dzięki niej może wsadzić Jabłońskiego do więzienia. Ale Budzyński stanie w obronie Pauliny. Sprawdź, co się wydarzy!

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Rozwód Pauliny i Jabłońskiego w 1918 odcinku "M jak miłość" będzie się zapowiadał na długą sądową batalię! Była ukochana Andrzeja, a obecnie jego klientka, bęzie przerażona tym, co ją czeka na sali rozpraw. Kamil, który stał się jedną z ofiar Jabłońskiego, boleśnie się przekonał, do czego jest zdolny gangster, kiedy ktoś występi przeciwko niemu, spróbuje namówić Paulinę do współpracy z prokuraturą. Ona jednak od razu odmówi. 

Paulina nie pójdzie na współpracę z prokuraturą w 1918 odcinku "M jak miłość"?

- Kiedy Igor wróci i dostanie pozew, wpadnie w furię… Na pewno przyjedzie do kancelarii i będzie nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemny... - uprzedzi prawników Paulina. 

Jednak Kamil w 1918 odcinku "M jak miłość" nie podda się tak łatwo, wiedząc o tym, że tylko Paulina może pomóc wsadzić Jabłońskiego do więzienia. Nikt nie wie więcej o jego ciemnych interesach, porachunkach z wrogami, co żona. Gryc zacznie coraz mocniej naciskać na Paulinę, by złożyła zeznania obciążające Igora. 

- Pani mąż skrzywdził wiele osób. Nadal to robi… I pani dobrze o tym wie - Kamil wyłoży karty na stół. 

- Dlatego od niego odchodzę, chcę, żeby zniknął z mojego życia!

- Popełnia pani błąd... Jeśli naprawdę chce pani odzyskać wolność… jest tylko jedna droga. Musi mi pani pomóc wsadzić swojego męża za kratki!

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1918: Okrutna groźba Jabłońskiego wobec Pauliny. Andrzej jeszcze nie wie, w co się wpakował - ZDJĘCIA

Kamil w 1918 odcinku "M jak miłość" uprzedzi Andrzeja, że Jabłoński nie puści Pauliny 

W obronie Pauliny w 1918 odcinku "M jak miłość" stanie Andrzej, który nie pozwoli, żeby Kamil dręczył jego klientkę. Gryc zjawi się późnym wieczorem w mieszkaniu Budzyńskim, aby uprzedzić przyjaciela, że wszyscy wdepnęli w śliską sprawę, a rozwód Pauliny i Jabłońskiego może sprowadzić kłopoty nie tylko na nią, lecz także na prawników. 

- Dziewczyna walczy o siebie, o swoją niezależność, a ty chcesz jej to utrudnić i skomplikować!

- Ale Jabłoński jej nie puści. Nie łudź się! A ona niedługo sama się zorientuje, że tkwi w pułapce - Kamil otworzy Andrzejowi oczy, do czego jest zdolny Jabłoński.

- I dlatego wynajęła mnie... Koniec tematu!

- Właśnie nie koniec! Aldona zebrała materiał...

- Ty jesteś nie do zdarcia!

- Zebrała materiał, który razem z tym, co ma policja, już niedługo, taką mam nadzieję, pozwoli prokuraturze postawić Jabłońskiemu zarzuty. Zeznanie Pauliny jest na wagę złota!

- Prokurator poradzi sobie bez jej zeznań! - uzna Budzyński. 

- Oby...Nie chcę cię martwić stary, ale od tego też zależy bezpieczeństwo twojej klientki...

Jabłoński zacznie grozić Paulinie w 1918 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Andrzej zapewni Paulinie ochronę i w 1918 odcinku "M jak miłość" ukryje ją w kawalerce na mieście, to Jabłoński od razu zadzwoni do żony z pogróżkami.

- Wszystko będzie dobrze. Nie martw się... Do zobaczenia niedługo - ta groźba Igora sparaliżuje Paulinę. 

M jak miłość. Powrót Pauliny. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w serialu

M jak miłość, odcinek 1922: To początek koszmaru Magdy i Andrzeja! Zastraszona …
