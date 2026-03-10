M jak miłość, odcinek 1918: Budzyński będzie musiał chronić Paulinę przed mężem! Zabierze byłą ukochaną do sekretnego mieszkania - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Tylko Andrzej w 1918 odcinku "M jak miłość" będzie mógł zapewnić bezpieczeństwo Paulinie, bo jej decyzja o rozwodzie z Jabłońskim uruchomi całą serię wstrząsających zdarzeń. Mimo że Budzyński będzie się wahał, czy przyjąć sprawę rozwodową Pauliny, skoro przed laty łączyło ich silne uczucie, to Magda (Anna Mucha) przekona go, że nie może zostawić kobiety w tak dramatycznej sytuacji. Zupełnie jakby nieświadomie wpychała Andrzeja w ramiona byłej ukochanej. A dla Pauliny będzie on jedyną osobą, której może zaufać.

Zobacz też: M jak miłość. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w obsadzie! Tak zaczęła się ich miłość w serialu - WIDEO

Paulina poprosi Budzyńskiego o pomoc w wyprowadzce w 1918 odcinku "M jak miłość"

To dlatego w 1918 odcinku "M jak miłość" Paulina kolejny raz zjawi się w kancelarii Budzyńskiego, prosząc o wsparcie podczas wyprowadzki z rezydencji Jabłońskiego. Będzie chciała skorzystać z okazji, że Igor wyjedzie do Berlina i zostanie w domu zupełnie sama.

- Twój mąż wyjechał dziś na kilka dnia do Berlina... - zauważy Andrzej.

- Ja chcę skorzystać z okazji i się wyprowadzić - dokończy Paulina.

M jak miłość. Powrót Pauliny. Żona Krystiana Wieczorka po latach znów w serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jabłoński nie pozwoli Paulinie odejść w 1918 odcinku "M jak miłość"

Niestety Paulina szybko w 1918 odcinku "M jak miłość" odkryje, że myliła się, co do miejsca pobytu Igora. Nieobliczalny Jabłoński przyłapie żonę z dobrze mu znanym prawnikiem przed domem i zapowie, że nie pozwoli jej odejść.

- Pozwól mi odjechać... - zacznie błagać Paulina.

- Odjechać możesz, ale odejść ci nie pozwolę kochanie - słowa Jabłońskiego zabrzmią jak groźba.

W tym miejscu Budzyński ukryje Paulinę przed mężem w 1918 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Budzyński w 1918 odcinku "M jak miłość" odwiezie Paulinę do jej sekretnego mieszkania, kawalerki w Warszawie, o której Jabłoński nie będzie wiedział, a później zapewni byłej ukochanej ochronę, to jeszcze nie koniec. Bo gangster nie powiedział wcale ostatniego słowa. Nie cofnie się przed niczym, żeby Paulina zrezygnowała z rozwodu i żeby miał żonę tylko dla siebie.