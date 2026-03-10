M jak miłość, odcinek 1916: Rogowski uśpi czujność Barbary. Idealny zięć zatroszczy się o nią, a potem zdradzi Marysię? - WIDEO

M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Aż trudno w 1916 odcinku "M jak miłość" będzie uwierzyć w to, że Rogowski byłby zdolny do zdrady! Rodzina jest dla niego najważniejsza i chociaż Marysia nie może ostatnio liczyć na pomoc męża przy wnuku Antosiu (Mark Myronenko), to Artur otoczy opieką Barbarę, zatroszczy się o teściową, kiedy zauważy, że dzieje się z nią coś złego. Marysia będzie zbyt pochłonięta rolą matki zastępczej syna Pawła (Rafał Mroczek), żeby zorientować się, jak obecna sytuacja w rodzinie odbija się na Barbarze.

Rogowski zauważy smutek Barbary w 1916 odcinku "M jak miłość"

Seniorka rodu Mostowiaków w 1916 odcinku "M jak miłość" nie zdoła ukryć przed Arturem swojego przygnębienia. Zamknie się w swoim pokoju i jak zawsze w trudnych chwilach będzie pisała list do zmarłego Lucjana (śp. Witold Pyrkosz). Rogowski zaproponuje teściowej wspólne śniadanie, lecz ona odmówi.

- Mamo, co się dzieje? - zacznie drążyć Artur, widząc smutek Barbary.

- Nie wiem, ostatnio mam poczucie takiej przegranej. Tyle zła się naokoło mnie dzieje, dramatów, a ja nic nie mogę zrobić, nic nie mogę pomóc! Po prostu chyba już nikomu nie jestem potrzebna... - wyzna załamana Mostowiakowa.

- Oj mamo przestań! Jesteś centrum tej rodziny. Tak było, jest i tak będzie. A wokół jest mnóstwo pięknych rzeczy, fantastycznych ludzi. Powiedz, że zgadzasz się ze swoim ukochanych zięciem? No powiedz, że tak...

Barbara uzna Artura za idealnego zięcia, a wtedy w 1916 odcinku "M jak miłość" Joanna zacznie działać!

Po tych słowach Artura w 1916 odcinku "M jak miłość" Barbara nie będzie miała żadnych wątpliwości, że mąż Marysi to idealny zięć, na którego może zawsze liczyć. Dość szybko może jednak zmienić zdanie. Tego samego dnia w przychodni w Lipnicy kardiolożka Joanna Dobrzańska znajdzie sposób, jak zbliżyć się do Rogowskiego. Zaprosi żonatego szefa na wspólny wyjazd do Krakowa i nie przyjmie odmowy...

Tak Joanna omota Rogowskiego w "M jak miłość"

Kolejne odcinki "M jak miłość" w marcu będą rozkwitem niebezpiecznie bliskiej przyjaźni Rogowskiego i Joanny, która nie będzie mogła już się obejść bez Artura i zauważy, że łączy ich coraz więcej, że ciągnie go do niej, chociaż rozum podpowiada, by trzymał się na dystans. Czy Artur zdradzi Marysię? To się okaże już niebawem!