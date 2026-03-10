M jak miłość, odcinek 1918: Układ Kamila z Pauliną Lipską. Każe jej wsadzić Jabłońskiego za kraty - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Paulina Lipska wróci do życia Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek) po latach, gdy zgłosi się do niego po pomoc przy rozwodzie. Kobieta była kiedyś nauczycielką rysunku jego córki Ani (Gabriela Świerczyńska), a między nią a prawnikiem narodziło się wtedy silne uczucie. Dziś jednak jej życie wygląda zupełnie inaczej, jest żoną Igora Jabłońskiego, człowieka o bardzo mrocznej reputacji.

Paulina, Andrzej i Kamil staną na przeciwko Jabłońskiemu

Oficjalnie Jabłoński uchodzi za biznesmena, ale w rzeczywistości jest bezwzględnym gangsterem. To właśnie on stoi za brutalnym atakiem na Kamila Gryca sprzed miesięcy, kiedy prawnik odmówił reprezentowania jego interesów i pomógł konkurentowi w biznesowym sporze. Od tamtej pory Gryc doskonale wie, z kim ma do czynienia.

Propozycja Kamila Gryca w 1918 odcinku "M jak miłość"

Podczas jednej z wizyt w kancelarii Kamil postanowi przejść do rzeczy. W obecności Andrzeja jasno powie Paulinie, że rozwód z Jabłońskim może nie wystarczyć, jeśli chce naprawdę uwolnić się od męża.

– Jeżeli chce się pani naprawdę uwolnić, to jest tylko jedna droga. Musi mi pani pomóc wsadzić swojego męża za kratki – powie Gryc bez ogródek.

Dla Kamila to nie tylko kwestia sprawiedliwości. Jabłoński jest jego największym wrogiem i człowiekiem, który już raz próbował go zastraszyć, nasłając na niego zbirów. Dlatego prawnik widzi w Paulinie szansę na zdobycie dowodów przeciwko gangsterowi. Paulina przestraszy się planu Gryca. Słowa Kamila zrobią na Lipskiej ogromne wrażenie, ale nie takie, jakiego się spodziewał. Kobieta wyraźnie się zdenerwuje i zamiast zgodzić się na współpracę, zareaguje chłodno.

– Do widzenia – rzuci oschle, po czym natychmiast opuści kancelarię.

Jej reakcja pokaże, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Paulina wciąż może bać się męża, który ma ogromne wpływy i nie cofnie się przed niczym, by chronić swoje interesy. W 1918 odcinku „M jak miłość” dopiero zacznie się prawdziwa rozgrywka z niebezpiecznym gangsterem. Gryc będzie przekonany, że tylko wspólne działanie z Pauliną może doprowadzić do upadku Jabłońskiego. Pytanie tylko, czy kobieta zdecyduje się zaryzykować i wystąpić przeciwko własnemu mężowi. Zdradzamy, że wkrótce się odważy, ale to może skutkować poważnymi kłopotami dla wszystkich.

Igor Jabłoński jest to facet, który nie znosi porażki, nie lubi przegrywać. Kocha Paulinę, więc nie chce jej stracić. Jest zdolny do wszystkiego - tłumaczy aktor Marcin Piętowski.