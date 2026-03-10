M jak miłość, odcinek 1918: Okrutna groźba kryminalisty Jabłońskiego wobec Pauliny. Andrzej jeszcze nie wie, w co się wpakował - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Andrzej podejmie się wsparcia Pauliny w trudnym rozwodzie z Jabłońskim. To nie jest zwykły rozpad małżeństwa, ponieważ Igor to niebezpieczny kryminalista, wielki przeciwnik prawników. Budzyński w 1918 odcinku "M jak miłość" pojedzie z Pauliną pod dom Jabłońskiego, by towarzyszyć jej w trudnej rozmowie. Kobieta zdobędzie się na odwagę i wprost zakomunikuje mężowi, że chce zakończyć ich małżeństwo.

Paulina powie mężowi, że chce rozwodu

– Rozwód? – zapyta z niedowierzaniem gangster, gdy zobaczy żonę w towarzystwie Budzyńskiego.

Paulina nie będzie miała wątpliwości i jasno postawi sprawę. Jednak reakcja Jabłońskiego okaże się lodowata i pełna pogardy.

– Pozwól mi odjechać… – poprosi błagalnie Lipska, próbując zakończyć spotkanie.

– Odjechać możesz, ale odejść ci nie pozwolę, kochanie – odpowie twardo kryminalista.

Ta rozmowa pokaże Andrzejowi, jak bardzo niebezpieczny jest mąż Pauliny. Budzyński jeszcze nie będzie wiedział, że wchodząc w tę sprawę, może narazić siebie i bliskich na poważne kłopoty.

Igor Jabłoński od dawna wzbudza strach. Oficjalnie uchodzi za wpływowego biznesmena, ale w rzeczywistości ma wiele wspólnego ze światem przestępczym. To właśnie on stoi za brutalnym pobiciem Kamila Gryca (Marcin Bosak), kiedy prawnik odmówił reprezentowania jego interesów i pomógł konkurentowi w biznesowym sporze. Od tamtej pory Gryc uważa Jabłońskiego za swojego największego wroga i nie ma złudzeń, że gangster jest zdolny do wszystkiego.

Paulina z Andrzejem przejdą do działania w 1918 odcinku "M jak miłość"

Choć początkowo Lipska będzie wyraźnie przestraszona mężem, wkrótce zdecyduje się na odważniejszy krok. W kolejnych wydarzeniach pojawi się w kancelarii Budzyńskiego z informacją, która może zmienić wszystko.

– Twój mąż wyjechał dziś na kilka dni do Berlina… – powie Andrzej, przekazując jej najnowsze wieści.

– A ja chcę skorzystać z okazji i się wyprowadzić – odpowie Paulina, potwierdzając, że wreszcie jest gotowa zerwać z przeszłością.

Jeśli jej plan się powiedzie, rozwód z Jabłońskim może wreszcie ruszyć z miejsca. Problem w tym, że gangster z pewnością nie odda żony bez walki. A Andrzej dopiero zacznie przekonywać się, jak niebezpieczną grę podjął, pomagając Paulinie.