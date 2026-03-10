M jak miłość, odcinek 1918: Okrutna groźba kryminalisty Jabłońskiego wobec Pauliny. Andrzej jeszcze nie wie, w co się wpakował - ZDJĘCIA

2026-03-10 10:52

W 1918 odcinku „M jak miłość” Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) zacznie coraz mocniej angażować się w sprawę rozwodu Pauliny Lipskiej (Maria Wieczorek). Prawnik będzie chciał pomóc dawnej ukochanej uwolnić się od niebezpiecznego męża, Igora Jabłońskiego (Marcin Piętowski). Szybko jednak okaże się, że gangster nie zamierza łatwo wypuścić żony ze swoich rąk. Podczas konfrontacji pod jego domem padną słowa, które jasno pokażą, z jak groźnym przeciwnikiem Budzyński ma do czynienia.

"M jak miłość" odcinek 1918 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Andrzej podejmie się wsparcia Pauliny w trudnym rozwodzie z Jabłońskim. To nie jest zwykły rozpad małżeństwa, ponieważ Igor to niebezpieczny kryminalista, wielki przeciwnik prawników. Budzyński w 1918 odcinku "M jak miłość" pojedzie z Pauliną pod dom Jabłońskiego, by towarzyszyć jej w trudnej rozmowie. Kobieta zdobędzie się na odwagę i wprost zakomunikuje mężowi, że chce zakończyć ich małżeństwo.

Paulina powie mężowi, że chce rozwodu

– Rozwód? – zapyta z niedowierzaniem gangster, gdy zobaczy żonę w towarzystwie Budzyńskiego.

Paulina nie będzie miała wątpliwości i jasno postawi sprawę. Jednak reakcja Jabłońskiego okaże się lodowata i pełna pogardy.

– Pozwól mi odjechać… – poprosi błagalnie Lipska, próbując zakończyć spotkanie.

Odjechać możesz, ale odejść ci nie pozwolę, kochanie – odpowie twardo kryminalista.

Ta rozmowa pokaże Andrzejowi, jak bardzo niebezpieczny jest mąż Pauliny. Budzyński jeszcze nie będzie wiedział, że wchodząc w tę sprawę, może narazić siebie i bliskich na poważne kłopoty.

Igor Jabłoński od dawna wzbudza strach. Oficjalnie uchodzi za wpływowego biznesmena, ale w rzeczywistości ma wiele wspólnego ze światem przestępczym. To właśnie on stoi za brutalnym pobiciem Kamila Gryca (Marcin Bosak), kiedy prawnik odmówił reprezentowania jego interesów i pomógł konkurentowi w biznesowym sporze. Od tamtej pory Gryc uważa Jabłońskiego za swojego największego wroga i nie ma złudzeń, że gangster jest zdolny do wszystkiego.

Paulina z Andrzejem przejdą do działania w 1918 odcinku "M jak miłość"

Choć początkowo Lipska będzie wyraźnie przestraszona mężem, wkrótce zdecyduje się na odważniejszy krok. W kolejnych wydarzeniach pojawi się w kancelarii Budzyńskiego z informacją, która może zmienić wszystko.

– Twój mąż wyjechał dziś na kilka dni do Berlina… – powie Andrzej, przekazując jej najnowsze wieści.

A ja chcę skorzystać z okazji i się wyprowadzić – odpowie Paulina, potwierdzając, że wreszcie jest gotowa zerwać z przeszłością.

Jeśli jej plan się powiedzie, rozwód z Jabłońskim może wreszcie ruszyć z miejsca. Problem w tym, że gangster z pewnością nie odda żony bez walki. A Andrzej dopiero zacznie przekonywać się, jak niebezpieczną grę podjął, pomagając Paulinie.

