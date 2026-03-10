Barwy szczęścia, odcinek 3347: Oliwka wyprowadzi się od Tomka! Odkryje, co łączy go z Grażyną - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3347 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3347 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka przeprowadzi się do Madzi! Zbrowska zatrzyma się u swojej przyjaciółki tuż po tym, jak Banaś w końcu doniesie jej o nagłym zainteresowaniu Kępskiego, Grażyną, w czym już wcześniej utwierdzi ją także Patryk! Zdradzamy, że Jezierski, z którym obecnie zwiąże się Wiracka, doniesie swojej byłej dziewczynie, że jej obecny ukochany zaczął go nachodzić i wypytywać właśnie o swoją kochankę.

Oczywiście, zszokowana Zbrowska już wtedy skonfrontuje się ze swoim ukochanym i natychmiast zażąda wyjaśnień, ale słowa Banaś tylko doleją oliwy do ognia. Tym bardziej, że sytuacja między kochankami już będzie napięta po ostrzeżeniu Patryka, a gdy jeszcze włączy się do tego Madzia to już w ogóle doprowadzi to do wyprowadzki Oliwki od Tomka w 3347 odcinku "Barw szczęścia"!

Oliwka będzie pewna, że Tomek wciąż kocha Grażynę w 3347 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3347 odcinku "Barw szczęścia" Oliwka zamieszka z Madzią w jej showroomie. Szczególnie, iż będzie pewna tego, że Tomek wciąż kocha Grażynę i nie może pogodzić się z tym, że związała się z Patrykiem. Ale wtedy swoje trzy grosze do całej tej sytuacji dorzuci jeszcze Justin (Jasper Sołtysiewicz), który będzie przyjacielem wszystkich wymienionych bohaterów.

W 3347 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki uświadomi Kępskiego w tym, że okłamuje nie tylko swoją ukochaną, ale także i samego siebie. Zwłaszcza, że faktycznie wciąż będzie czuł coś do Grażyny tylko nie będzie chciał powiedzieć tego głośno. Mimo iż coraz trudniej będzie mu to ukryć, gdyż będzie już szalał z zazdrości o swoja byłą kochankę. Szczególnie, w perspektywie własnych kłopotów w związku z Oliwką.

Z kim będzie Kępski w 3347 odcinku "Barw szczęścia"?

Co w tej sytuacji w 3347 odcinku "Barw szczęścia" zrobi Tomek? Czy wróci po Oliwkę? A może odpuści sobie Zbrowską i postanowi zawalczyć z Patykiem o Grażynę? Tyle tylko, że to także nie będzie takie proste, bo Jezierski już zdąży zakochać się w Wirackiej i będzie wiązał z nią swoją wspólną przyszłość.

I stąd nie będzie miał zamiaru z niej rezygnować, a i Grażyna będzie z nim naprawdę szczęśliwa, co także da mu wcześniej jasno do zrozumienia. Czy zatem będzie tam jeszcze miejsce dla Kępskiego? Czy Tomek postawi wszystko na jedną kartę?

Zdradzamy, że nie, bo już w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Kępski wrócić błagać Zbrowską o jeszcze jedną szansę! I choć Oliwka mu wybaczy, to jednak zażąda od niego całkowitego zerwania kontaktów z Grażyną, co dla Tomka wcale nie będzie łatwe!

Tym bardziej, że związek Wirackiej i Patryka nagle się rozpadnie, co od razu przykuje jego zainteresowanie! A to dlatego, ze wtedy w końcu pojawi się przestrzeń i dla niego! A zatem, kogo ostatecznie wybierze Tomek? Przekonamy się już niebawem!

