Barwy szczęścia, odcinek 3348: Koniec Grażyny i Patryka! Z tego powodu rozpadnie się ich związek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Patryk zacznie domagać się od Grażyny poważnych deklaracji, dotyczących ich związku. Tym bardziej, że para już trochę będzie się spotykać i obojgu będzie im ze sobą dobrze. Do tego stopnia, że Jezierski prędko zadeklaruje swoją gotowość do poważnej relacji, jaką miał choćby z Agatą (Natalia Zambrzycka), której przecież aż 3 razy się oświadczał.

Zwłaszcza, gdy w 3343 odcinku "Barw szczęścia" skonfrontuje się z nim zazdrosny Tomek, któremu była kochanka także nie pozostanie obojętna. Zwłaszcza, w obliczu jego kłopotów w związku i z jego byłą dziewczyną Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), którą wcześniej mu odbił. Ale teraz ich związek wcale nie będzie usłany różami, a on nawet nie będzie miał, komu się wygadać, bo Wiaracka będzie zbyt zajęta relacją z Jezierskim, aby i dla niego znaleźć czas, czego Kępski nie zdzierży.

Grażyna nie zakocha się w Patryku do 3348 odcinka "Barw szczęścia"!

Jednak Patryk nie będzie miał zamiaru rezygnować z Grażyny, z którą będzie wiązał poważne plany na przyszłość. Jezierski da to jasno do zrozumienia zarówno Kępskiemu, jak i samej Wirackiej, dzięki czemu ich relacja tylko się pogłębi, bo para nie przestanie się spotykać. I to wszystko sprawi, że i taksówkarz w 3348 odcinku "Barw szczęścia" zapragnie wiedzieć, czy jego ukochana myśli o nim równie poważnie, co on sam i żywi do niego podobne uczucia.

I choć w 3348 odcinku "Barw szczęścia" wszystko będzie na to wskazywało, bo Wiracka u boku Jezierskiego naprawdę rozkwitnie i będzie naprawdę szczęśliwa, to jednak nie będzie jeszcze gotowa, aby złożyć mu tak poważną deklarację, czym mocno go rozczaruje. Tym bardziej, że dla niego minie już wystarczająco dużo czasu, aby się określić, czy się kochają i czy naprawdę chcą być razem, czy nie.

Jezierski zerwie z Wiracką w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Patryk zdecyduje się na radykalny krok i zakończy swój związek z Grażyną. Jezierski nie będzie chciał marnować czasu i energii dla kobiety, która nie będzie pewna, czy go kocha i naprawdę chce z nim być. Szczególnie, że sam już zdąży się mocno zaangażować w tą relację, a z czasem byłoby tylko gorzej, gdyby wszedł w nią już w pełni.

W 3343 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna i Patryk rozstaną się, przez co Wiracka znów będzie do wzięcia. Tyle tylko, że już nie przez mieszającego między nimi Tomka, który w tym samym czasie pogodzi się z Oliwką. Zwłaszcza, że w pewnym momencie i u nich zrobi się gorąco, gdy Zbrowska zrozumie, że Kępski wciąż czuje coś do swojej byłej kochanki i od niego odejdzie. Jednak ostatecznie da mu jeszcze jedną szansę. Tyle tylko, że zażąda przy tym, aby całkowicie zerwał swoje kontakty z Grażyną, która w tej sytuacji zostanie już z niczym, bo nie będzie ani z Patrykiem, ani z Tomkiem...

28