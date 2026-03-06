Panna młoda, odcinki 41-46. Cihan stanie w obronie Hancer i opuści dom matki. Ostatecznie pozbędzie się Beyzy. Streszczenia odcinków od 9.03 do 14.03.2026

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 41 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan chce, by Mukadder przeprosiła Hancer za swoje zachowanie. Derya dopytuje dziewczynę o posag. Beyza słyszy rozmowę Aysu. Okazuje się, że wyrzucono ją ze szkoły.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 42 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Rozczarowany zachowaniem matki Cihan opuszcza dom. Mistrz Ertugrul udziela mu cennych życiowych rad. Hancer dopadają wyrzuty sumienia. Emir znajduje pieniądze, które ukryła Derya.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 43 - środa, 11.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza ponownie jest szantażowana przez Yoncę. Mukadder, która wyszła z domu, do tej pory nie daje znaku życia. Tymczasem Hancer odnajduje Cihana i stara się namówić go do powrotu do rezydencji.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 44 - czwartek, 12.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Cihan wraca do domu, co cieszy Mukadder. Cemil znajduje pieniądze, które schowała Derya. Beyza domaga się od Cihana posagu. Tymczasem on odbywa miłą wieczorną rozmowę z Hancer.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 45 - piątek, 13.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Yasemin przekonuje Hancer, by wstrzymała się z zabiegiem in vitro. Derya nie może znaleźć doniczki z kwiatkiem, w której ukryła pieniądze. Mukadder namawia Beyzę, by zwróciła Cihanowi bransoletki. Tymczasem on zabiera Hancer do fabryki dywanów.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 46 - sobota, 14.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder domaga się, by Beyza zwróciła Cihanowi bransoletki. Ta zrzuca winę na Aysu, która w końcu musi z matką opuścić rezydencję. Przez pewnie nieporozumienie Hancer rezygnuje z wyjazdu z Cihanem.

