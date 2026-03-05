M jak miłość, odcinek 1920: Ojczym Franka przejmie majątek Doroty? Ostra bójka w Grabinie to tylko początek - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1920 odcinku „M jak miłość” Dorota i Bartek będą próbowali ułożyć spokojne życie w Grabinie z Frankiem, który wkrótce stanie się członkiem ich rodziny. Lisieccy już przygotowali dom dla nastolatka, który przeszedł trudne chwile w ośrodku opiekuńczym i był prześladowany przez rówieśników. Jednak spokój nowo utworzonej rodziny może wkrótce zostać zakłócony.

Ojczym Franka zapoluje na majątek bogatej Doroty w 1920 odcinku "M jak miłość"!

Do życia Lisieckich wkroczy ojczym chłopca, który po dramatycznych wydarzeniach z przeszłości Franka postanowi go odnaleźć. Jego motywacje wcale nie będą rodzinne. Mężczyzna będzie liczył na to, że dzięki Frankowi zbliży się do Doroty i spróbuje przejąć część jej majątku. Dorota jest nie tylko opiekuńczą przyszłą rodziną dla Franka, ale też zamożną bizneswoman, która dorobiła się dużego majątku po zmarłym mężu i własnych interesach. To właśnie jej fortuna może stać się celem nieuczciwego ojczyma Franka.

Bójka w Grabinie. Ojczym Franka da popis

W 1920 odcinku w Grabinie dojdzie do ostrej bójki ojczyma z pewnym mężczyzną (Michał Zakrzewski). Starcie pokaże, że oczym nastolatka jest gotowy na wszystko, by osiągnąć swój cel i nie cofnie się przed przemocą. Dla Doroty i Bartka będzie to sygnał, że opieka nad Frankiem to nie tylko radość i nowy dom, ale także poważne zagrożenia z przeszłości chłopca.

Chłopak, który wcześniej przejdzie traumatyczne chwile w ośrodku, będzie musiał zmierzyć się nie tylko z adaptacją w nowym domu, ale także z powrotem ojczyma do jego życia. Lisieccy staną przed wyborem, jak chronić Franka i swój majątek, jednocześnie nie dopuszczając do eskalacji przemocy w Grabinie. Do ich życia wkradnie się chaos, ale będą chcieli zaryzykować dla Franka i jego dobra.