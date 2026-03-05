M jak miłość, odcinek 1920: Marysia przejrzy Joannę! Zdradzi, jakie ma zamiary wobec Rogowskiego - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1920 odcinku "M jak miłość" Artur nie przestanie interesować się nową kardiolożką w swojej klinice. Do tego stopnia, że będzie spędzał z nią czas już nie tylko w pracy, ale i poza nią, gdyż po zakończeniu swoich obowiązków, od razu do niej poleci. A to zacznie na poważnie niepokoić Marysię, od której mąż nagle się odwróci, a przecież ona będzie go teraz szczególnie potrzebować, gdy Paweł (Rafał Mroczek) jeszcze wciąż nie wróci po Antosia (Mark Myronenko), przez co ona wciąż będzie się zajmować.

Jednak Rogowski zamiast jej pomagać i ją wspierać, skupi się na Dobrzańskiej. Tym bardziej, że nie będzie w stanie zapomnieć o Dobrzańskiej, którą niemal codziennie będzie widział w pracy, a nawet zacznie się z nią spotykać i po! A gdy w 1920 odcinku "M jak miłość" zostanie u niej aż do kolacji i spędzi u niej już cały wieczór, to Marysia już zacznie podejrzewać najgorsze.

- A może zostaniesz na kolacji? Robię świetne spaghetti - pochwali się zalotnie Joanna.

- Włoska kuchnia powiadasz? Uwielbiam - odpowie w podobnym tonie Artur.

Marysia powie Judycie, że Joanna zakochała się w Arturze w 1920 odcinku "M jak miłość"!

I niestety w 1920 odcinku "M jak miłość" Rogowska będzie mieć rację, bo Dobrzańska faktycznie zadurzy się w jej mężu. Ale nie tylko ona, bo i Rogowski nie pozostanie obojętny na tę relację. I choć oczywiście, Artur będzie ze sobą walczył, gdyż zda sobie sprawę, że ma naprawdę sporo do stracenia, bo Marysia nie wybaczy mu kolejnego romansu, to jednak trudno będzie mu walczyć z uczuciami względem atrakcyjnej Joanny.

A świadkiem tego w 1920 odcinku "M jak miłość" będzie także i Judyta, której Marysia postanowi zwierzyć się ze swoich słusznych podejrzeń względem Joanny. I oczywiście będzie mieć rację, z czego i Kosowska będzie zdawać sobie sprawę, bo także będzie mieć oczy i widzieć, co tak naprawdę dzieje się w ich klinice po pojawieniu się Dobrzańskiej!

- Dla Marysi to jest bardzo trudny moment w życiu i faktycznie ona się tej rodzinie w takim trudnym bardzo momencie życiowym oddaje cała. Judyta jest przy niej bardzo blisko, bo jest jej po prostu lojalna przyjaciółką. Bardzo dobrze wie, co się dzieje w klinice. No i jak wiemy, bardzo często z życia nowa lekarka jest to rodzaj ryzyka, jeśli chodzi o uczucie między Marysią, a jej mężem - przyznała Paulina Chruściel w "Kulisach M jak miłość".

Rogowska zawalczy o męża z Dobrzańską w 1920 odcinku "M jak miłość"!

Oczywiście, w 1920 odcinku "M jak miłość" Marysia będzie mogła liczyć na pełne wsparcie Judyty. Jednak w tym przypadku i Kosowska nie będzie mieć dla niej dobrych wieści, bo i ona doskonale zda sobie sprawę z tego, co się święci między Arturem a Joanną. A przez to tylko utwierdzi swoją przyjaciółkę w tym, co będzie myśleć.

Co z tą wiedzą w 1920 odcinku "M jak miłość" zrobi Rogowska? Czy postanowi rozmówić się ze swoją rywalką, tak samo jak zrobiła to w przypadku poprzedniczki Dobrzańskiej, Ewy Kalinowskiej (Anna Kerth), która także miała chrapkę na jej męża? Tyle tylko, że w tej sytuacji bez wzajemności, a z Joanną będzie to wyglądać zupełnie inaczej. I z tego względu Marysia najpierw weźmie się za Artura! Ale czy to wystarczy, aby go przy sobie zatrzymać? Niekoniecznie, bo atrakcyjna kardiolożka także nie odpuści...

- Stęskniłam się za tobą, wiesz? - wyzna mu Marysia.

