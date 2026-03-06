Dziedzictwo, odcinek 857: Yusuf ucieknie z kryjówki Trucizny! Tunca odda za niego życie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 857 - piątek, 13.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 857 odcinku serialu "Dziedzictwo" Tunca, po wybawieniu Trucizny podstępem z kryjówki przez Yamana, postanowi uratować jego siostrzeńca! I choć wcześniej ostrzeże biznesmena przed Acarem i jego planami względem Yusufa, to jednak będzie już za późno, bo drań przechwyci dziecko i umieści ich razem w piwnicy, gdzie zacznie podtruwać i chłopca.

Ale w 857 odcinku serialu "Dziedzictwo" Tuca postanowi to ukrócić. Tym bardziej, gdy Trucizna opuści kryjówkę, dzięki czemu ucieczka Yusufa stanie się możliwa. Mężczyzna najpierw uwolni chłopca, po czym go ocuci, podając mu antidotum, a następnie weźmie telefon, przekaże mu go i wyprowadzi go na zewnątrz.

Tunca uwolni Yusufa w 857 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 857 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf poprosi Tuncę, aby uciekł razem z nim, ale mężczyzna zda sobie sprawę, że oboju im się nie uda, bo Trucizna niebawem wróci! I z tego względu zdecyduje się poświęcić, aby dać chłopcu cenny czas na ucieczkę. Ale oczywiście wprost mu tego nie powie, gdyż zda sobie sprawę, że w takim wypadku mógłby nie uciec wcale, wiedząc, że tak naprawdę oddaje za niego życie!

- Chodź ze mną - poprosi go Yusuf.

– Nie mogę. Muszę zostać, żebyś zyskał na czasie. Musisz natychmiast uciekać. Obiecuję, że później też się wydostanę - zapewni go Tunca, w co w 857 odcinku serialu "Dziedzictwo" chłopiec mu uwierzy. I stąd faktycznie jako pierwszy zdecyduje się na ucieczkę.

Trucizna zabije Tuncę w 857 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 857 odcinku serialu "Dziedzictwo" Tunca już nie wydostanie się z kryjówki Trucizny, bo Acar szybko zda sobie sprawę z podstępu Yamana i prędko wróci do kryjówki, gdzie dozna szoku na widok nieprzytomnego ochroniarza i pustego krzesła, do którego wcześniej przywiązał Yusufa. Ale tylko przez chwilę, bo zaraz zza jego pleców wyłoni się Tunca z nożem w ręku, przez co wszystko stanie się dla niego jasne.

- Zapłacisz za to, co zrobiłeś! Zabiłeś wielu ludzi! Nie pozwolę, by zginęli kolejni! Jak powiedział Kirimli, to mój dług. Będę walczył z tobą do ostatniego tchu! - powie mu Tunca.

- Twój mózg był wielkości orzeszka.. Co się nagle stało? Od jak dawna grasz? Kiedy odzyskałeś świadomość? - spyta go Trucizna.

- Próbowałem ostrzec Yamana, ale spóźniłem się. Porwałeś Yusufa! Nie pozwolę ci skrzywdzić nikogo więcej! - warknie jego niewolnik.

- Brawo, zmartwychwstałeś... Ale wiem, jak zabić tych, którzy wracają do życia - odwzajemni mu się Acar.

W tym momencie w 857 odcinku serialu "Dziedzictwo" Trucizna zablokuje rękę słabego Tuncy i błyskawicznie powali go na ziemię, bo po miesiącach niewoli mężczyzna nie będzie miał siły na walkę. I niestety równie szybko zginie. Jednak tuż przed śmiercią jeszcze zdąży wbić Acarowi strzykawkę z substancją, którą wcześniej podawał jemu i Yusufowi. Wówczas i Trucizna zacznie chwiać się na nogach, po czym upadnie i straci przytomność, dzięki czemu faktycznie kupi Yusufowi czas, bo Acar nie będzie miał, jak go szukać!

