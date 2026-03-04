Dziedzictwo, odcinek 853: Tunca ostrzeże Yamana przed Trucizną! Nie zdąży uratować Yusufa - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 853 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 853 odcinku serialu "Dziedzictwo" Tunca zacznie przeszukiwać kryjówkę Acara. Tym bardziej, że już odzyska przytomność po podanej mu wcześniej przez niego substancji i zdoła sobie przypomnieć, kim on tak naprawdę jest, co już mu zrobił, a co jeszcze może zrobić Yamanowi. Mężczyzna postanowi czym prędzej go ostrzec, gdyż zda sobie sprawę, że czas będzie miał tu kluczowe znaczenie i wcale się nie pomyli. Dlatego, jak tylko znajdzie telefon, to od razu wybierze numer biznesmena!

W 853 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman odbierze połączenie, w którym Tunca zdoła jedynie mu się przedstawić, wyjawić prawdziwą tożsamość Acara i ostrzec, że Yusuf jest w niebezpieczeństwie. A to dlatego, że wówczas połączenie się urwie, a biznesmenowi nie uda się ponownie połączyć z mężczyzną.

- Kim jesteś? - zapyta Yaman.

- Jestem Tunca. Prawdziwy Tunca. Acar… on jest Trucizną! Chce skrzywdzić dziecko… Yusuf… - ostrzeże go.

- Co ty mówisz?! Jak to „skrzywdzić”?! - dopyta Kirimli, ale już na to nie zdoła usłyszeć odpowiedzi.

Yaman nie zdąży na czas w 853 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 853 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirmili natychmiast skontaktuje się z Naną, aby to sprawdzić. Tym bardziej, że zarówno ona, jak i Acar zostaną jeszcze jeszcze na przyjęciu Yusufa. Ale niestety jego ukochana już nie odbierze od niego połączenia, bo wcześniej dopadnie ją właśnie Trucizna, gdy z nagrania Yusufa odkryje jego prawdziwą tożsamość. Jednak tego Yaman jeszcze nie będzie wiedział i stąd wybierze numer do Akcy. Aczkolwiek i to połączenie zostanie szybko przerwane, bo Acar dopadnie i ją!

I wówczas w 853 odcinku serialu "Dziedzictwo" dla Yamana stanie się jasne, że Tunca mówił poważnie. A co najgorsze, że Acar już działa. Oczywiście, w tej chwili Kirimli natychmiast ruszy w kierunku domu, ale wtedy będzie już faktycznie za późno. A wszystko przez to, że jego ochroniarze będą już leżeć nieprzytomni na podwórku, a w holu domu będzie leżeć ranna Adalet. Ale to i tak będzie dopiero początek, bo chwilę później sytuacja powtórzy się i z Akcą.

Trucizna zabierze Yusufa w 853 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Następnie w 853 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman wkroczy do pokoju Yusufa, ale niestety chłopca nie będzie już w środku, gdyż Acar już zdąży go ze sobą zabrać. Wtedy Kirimli czym prędzej pobiegnie i do pokoju Nany, gdzie dozna szoku na widok rannej narzeczonej, z nożem wbitym w pierś i przyczepioną kartką. Ukochana także zdoła ostrzec go przez Acarem, po czym straci przytomność.

- On… on jest Trucizną… Yusuf… - zdoła wydusić z siebie Nana.

- Co się stało? Gdzie jest Yusuf?! - spyta, ale w tym przypadku już także nie usłyszy odpowiedzi.

Jednak tą w 853 odcinku serialu "Dziedzictwo" pozna już z karteczki, zostawionej mu przez Truciznę - Przed sześcioma laty poprzysiągłem zemstę własną krwią. Ten dzień nadszedł. Odebrałeś mi syna, Kirimli. Ja także zabieram tobie siostrzeńca. Twoje dziedzictwo, Yusuf, jest teraz mój...

