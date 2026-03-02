Dziedzictwo, odcinek 851: Yusuf zdemaskuje Acara! Nagra pogrążającą go rozmowę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 851 - piątek, 8.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 851 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman postanowi dać Acarowi jeszcze jedną szansę, gdy wynik ekspertyzy grafologicznej zaprzeczy, że jest on Trucizną. Kirimli zaprosi go na urodziny Yusufa, aby jeszcze raz zaproponować mu współpracę, gdy ten wycofa się z niej, gdy odkryje, że biznesmen mu nie ufa. Oczywiście, Acar przyjmie zaproszenie i zjawi się na uroczystości.

Tyle tylko, że w 851 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie od razu wręczy jubilatowi prezent, gdyż postanowi zostawić go sobie na koniec. Ale Yusuf nie będzie z tego powodu rozpaczał, gdyż znajdzie sobie inną rozrywkę - nagrywanie swoich najbliższych. Chłopiec zacznie od Nany i Yamana, po czym przerzuci się na Akcę, aż w końcu dotrze i do Acara, który wyjdzie na zewnątrz, aby odebrać telefon.

- Co mam powiedzieć? Nie znam się na takich rzeczach. Nagrywaj młodszych - poleci mu Akca.

- Nagram wujka Acara. Będzie miał niespodziankę - powie Yusuf i wcale się nie pomyli.

Yusuf nagra rozmowę Acara w 851 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wszystko przez to, że w 851 odcinku serialu "Dziedzictwo" Acar nie będzie świadomy, że Yusuf go nagrywa, przez co zdradzi swoje niecne plany, dotyczące właśnie chłopca. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż jeszcze zdradzi swoją prawdziwą tożsamość, czym już całkowicie się pogrąży, gdyż sam przyzna się do tego, że jest Trucizną i chce ich załatwić!

- Przepraszam, że niepokoję, ale potrzebuję paru ważnych informacji... Proszę mi podać wiek, wagę i wzrost nowego dziecka do badań, żeby dobrać dawki leków - wybrzmi głos z telefonu.

- Niewysoki. 8 lat. Chudy, ale zdrowy - opisze Acar.

- Rozumiem. Dostosuje dawki - obieca mu mężczyzna.

- Zrób co trzeba - poleci mu, po czym w 851 odcinku serialu "Dziedzictwo" szczęśliwy powie już do siebie - Kiedy zrozumieją, że Trucizna jest już przy nich. Bliżej niż własny oddech. Będzie już za późno...

Prawda o Acarze wyjdzie na jaw w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak jego radość w 851 odcinku serialu "Dziedzictwo" wcale nie potrwa długo, gdyż przerwie ją głos Nany, wołającej Yusufa. To właśnie wtedy Acar odwróci się i zobaczy, jak chłopiec trzyma przed sobą telefon i na chwilę wstrzyma oddech.

Ale już w 852 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yusuf przyzna, że nie zdążył nic nagrać, dzięki czemu Acar odetchnie z ulgą. Jednak nie będzie świadomy, że chłopiec go oszukał, bo właśnie nagra każde jego słowo, które szybko dotrze do zainteresowanych!

