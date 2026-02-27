Dziedzictwo odcinek 849. Yaman wyjawia ukochanej mroczny sekret. Ayse podjęła radykalną decyzję

Zanim przejdziemy do bieżących wydarzeń, warto przypomnieć sobie finał poprzedniej odsłony. Nese poniosła porażkę w próbie zdobycia materiałów obciążających Basak, co wpędziło ją w przygnębienie. Wątek kryminalny zakończył się szczęśliwie – porwana dziewczynka wróciła do domu cała i zdrowa. Tymczasem relacja Yamana i Nany rozkwitała podczas wspólnej kolacji, choć w tle czaiło się niebezpieczeństwo. Trucizna wciąż planuje zemstę na rodzinie Kyrymly.

Streszczenie odcinka 849. Co zrobi Ayse i Ferit?

Plan Ayse, by wyznać prawdę byłemu mężowi, legnie w gruzach. Wszystko przez rozmowę o niedawnym porwaniu. Ferit ostro krytykuje matkę uprowadzonego dziecka, jednocześnie wyrażając zrozumienie dla porywacza, twierdząc, że na jego miejscu postąpiłby tak samo. Jego słowa sprawiają, że kobieta milknie. Ayse dochodzi do wniosku, że nie ma tu dla niej miejsca i postanawia wyjechać do Niemiec. Z kolei Yaman decyduje się na szczerość wobec Nany. Wyznaje jej, że jego zaciekły wróg, Trucizna, nadal żyje. Reakcja partnerki go zaskakuje – Nana bez wahania deklaruje wsparcie w walce o bezpieczeństwo rodziny.

Emisja serialu Dziedzictwo. Gdzie oglądać nowe odcinki?

Fani tureckiej produkcji mogą śledzić losy ulubionych bohaterów codziennie na antenie TVP1 o godzinie 16:05. Premiera 849. odcinka zaplanowana jest na środę, 4 marca 2026 roku. Dla osób, które przegapią emisję telewizyjną, Telewizja Polska udostępnia powtórki w serwisie internetowym TVP VOD.

Fabuła serialu Dziedzictwo i obsada aktorska

Oś fabuły koncentruje się wokół losów małego Yusufa, syna tragicznie zmarłej Kevser. Kobieta na łożu śmierci powierzyła opiekę nad dzieckiem swojej siostrze, Seher. Dziewczyna musiała zmierzyć się z surowym stryjem chłopca, Yamanem Kyrymly. Z czasem walka o dobro dziecka przerodziła się w skomplikowaną relację uczuciową. Obecnie Yaman układa sobie życie u boku Nany, wciąż chroniąc rodzinę przed wrogami.

W rolach głównych oraz drugoplanowych w produkcji występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (wciela się w postać Yamana) ,

, Sıla Türkoğlu (jako serialowa Seher),

Berat Rüzgar Özkan (odgrywający rolę małego Yusufa),

Gülderen Güler (jako Kiraz),

Melih Özkaya (komisarz Ali),

Tolga Pancaroglu (jako Ziya),

İpek Arkan (wcielająca się w Duygu),

Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra policjantki).