Dziedzictwo, odcinki 851-852: Krwawy finał imprezy u Yamana. Nana odkrywa prawdę i zostaje ranna

Zanim przejdziemy do nowych wydarzeń, warto przypomnieć sobie ostatnie zwroty akcji. Ayse, przekonana o nieuchronnym rozstaniu, obdarzyła Ferita niezwykłym ciepłem, co wprawiło mężczyznę w osłupienie. Z kolei Nese znalazła wsparcie u Ibrahima i Czarnej w swoich problemach osobistych. Najważniejszym wątkiem pozostaje jednak intryga wymierzona w Yamana. Mężczyzna odebrał sfałszowane wyniki analizy grafologicznej, nieświadomy faktu, że Trucizna wymusił na ekspercie zmianę werdyktu szantażem.

Yaman zaprasza wroga do domu w 851. odcinku serialu

Relacja Ayse i Ferita wchodzi w decydującą fazę, choć mężczyzna błędnie interpretuje jej zachowanie jako wyraz miłości, a nie pożegnania. Sukcesem kończy się akcja Ibrahima i Czarnej, którzy ujmują wspólnika Basak. W rezydencji Kyrymly panuje euforyczny nastrój związany z sukcesami szkolnymi małego Yusufa. Uśpiona czujność Yamana prowadzi do fatalnej decyzji. Gospodarz postanawia zaufać Acarowi i wchodzi z nim w spółkę, zapraszając go na rodzinną fetę. Nikt nie podejrzewa, że pod maską przyjaciela kryje się bezlitosny Trucizna, gotowy do zadania ostatecznego ciosu.

Nana poznaje tożsamość Trucizny i zostaje zaatakowana w epizodzie 852

Wątek Nese i Volkana przybiera gorzki obrót; mimo udowodnienia swojej niewinności, kobieta odrzuca propozycję powrotu, nie mogąc wybaczyć partnerowi braku zaufania. Tymczasem w rezydencji trwa przyjęcie na cześć Yusufa. Chłopiec, dokumentując zabawę telefonem, przypadkowo rejestruje rozmowę, w której Acar ujawnia swoje prawdziwe oblicze. Gdy Yaman wyjeżdża do rzekomego pożaru, nagranie trafia w ręce Nany. Kobieta odkrywa prawdę, ale nie zdąży nikogo ostrzec. Trucizna rzuca się na nią z nożem i dotkliwie rani. W tle tych wydarzeń pamięć odzyskuje Tunca, który rozumiejąc powagę zagrożenia, rusza na ratunek Yusufowi.

Harmonogram emisji serialu „Dziedzictwo”

Turecka produkcja gości na ekranach telewizyjnej Jedynki codziennie, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05. Opisywane powyżej epizody o numerach 851 oraz 852 zostaną wyemitowane 6 i 7 marca 2026 roku. Widzowie, którzy nie mogą śledzić losów bohaterów na bieżąco w TVP1, mają możliwość nadrobienia zaległości. Wszystkie odcinki są udostępniane w ofercie platformy TVP VOD.

O czym jest „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiego hitu

Oś fabuły stanowi historia dwóch sióstr, Seher i Kevser, których drogi rozeszły się po wejściu tej drugiej do zamożnej rodziny Kyrymly. Po tragicznej śmierci Kevser, jej syn Yusuf trafia pod opiekę surowego stryja, Yamana. Seher podejmuje walkę o odzyskanie chłopca, co staje się początkiem skomplikowanej relacji z Yamanem. W głównych rolach występują gwiazdy tureckiej telewizji: