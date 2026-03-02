Finał Wichrowego wzgórza wyciśnie łzy. Tak zakończą się losy Zeynep i Halila. Oto, co wydarzy się w ostatnich odcinkach w marcu!

Emocjonalne pożegnanie z bohaterami "Wichrowego wzgórza"

Przez wiele miesięcy fani z zapartym tchem obserwowali perypetie Halila i Zeynep, przeżywając wraz z nimi wzloty i upadki. Teraz nadszedł moment pożegnania z postaciami, które na stałe wpisały się w krajobraz telewizyjnej rozrywki. Scenarzyści zadbali o to, by finał był pełen dramatyzmu, ale jednocześnie niósł ze sobą nadzieję i pozostawiał widza z poczuciem niedosytu. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego opisu ostatnich minut serialu, warto przypomnieć sobie kluczowe wątki, które doprowadziły nas do tego punktu.

Kluczowe wydarzenia przed finałem "Wichrowego wzgórza"

W odcinkach poprzedzających finał (369-373) działo się naprawdę wiele. Przyszli rodzice, Halil i Zeynep, wzruszyli się, słysząc bicie serca swojego dziecka podczas badania USG. Mężczyzna, mimo że stracił majątek po pożarze fabryki wywołanym przez Koraya, zachował się szlachetnie – sfinansował operację chorej córki wroga i otoczył opieką jego rodzinę.Zeynep wracała do pełni sił, a Selma uratowała budżet domowy, sprzedając biżuterię za 5 milionów lir.

Halil zdążył też napisać list do nienarodzonego potomka i kupić bilety do Francji. Sukcesem okazała się linia perfum Zeynep, która trafiła na rynek. W tle toczyły się losy innych postaci: Kumru zaręczyła się z Umutem, a Eren zainwestował w dom. Niestety, Gulhan i Tekin usłyszeli druzgocącą diagnozę o bezpłodności. Ostatecznie główna para wybrała dla syna imiona Ömer Ihsan, oddając w ten sposób hołd swoim ojcom.

Streszczenie 374. odcinka "Wichrowego wzgórza". Decyzja w sprawie adopcji

W 374. odcinku akcja przenosi się do kuchni, gdzie Tekin przerywa poranną ciszę, wręczając Gulhan tajemniczą białą kopertę. Kobieta jest sparaliżowana strachem, trzymając w dłoniach upragniony wniosek adopcyjny. Mąż sugeruje, by z otwarciem listu poczekać do końca uroczystości, i wychodzi. Chwilę później pojawiają się Selma oraz ciężarna Zeynep, która ukrywa nawracające skurcze, nie chcąc psuć atmosfery. Widząc zdenerwowanie Gulhan, która obawia się kolejnego rozczarowania, Zeynep oferuje pomoc i sama otwiera przesyłkę. Okazuje się, że urzędnicy wydali pozytywną decyzję – wniosek został zaakceptowany. Gulhan wybucha płaczem, ale tym razem są to łzy niewyobrażalnego szczęścia i spełnienia.

Finał "Wichrowego wzgórza" w 375. odcinku. Dramatyczny poród Zeynep

Ostatni, 375. odcinek rozpoczyna się radosnym świętowaniem Şeker Bayramı. Sielankę i tańce przerywa jednak dramatyczny incydent podczas rytuału rozbijania glinianego dzbana. W momencie, gdy naczynie roztrzaskuje się o ziemię, Zeynep dostaje silnego ataku bólu. Wybucha panika. Halil natychmiast przenosi żonę do sypialni, gdzie sytuacja staje się krytyczna. Okazuje się, że poród jest skomplikowany przez ułożenie pośladkowe dziecka. Przyszła matka jest na granicy utraty przytomności, a zgromadzone kobiety bezskutecznie próbują ją uspokoić. Halil, widząc cierpienie ukochanej, nie potrafi powstrzymać łez bezradności.

Szczęśliwy koniec "Wichrowego wzgórza". Zeynep i Halil będą razem!

Akcja tureckiego serialu "Wichrowe wzgórze" przenosi się o pięć lat do przodu. Widzimy tytułowe Wichrowe Wzgórze w promieniach słońca. Halil stoi przy drzewie z czerwoną wstążką – symbolem ich miłości.

Dołącza do niego kilkuletni syn oraz zdrowa i promienna Zeynep. Rodzina wspólnie czyta listy pod drzewem, wspominając trudną drogę, którą przeszli. Sielankowy obrazek dopełnia scena pikniku, podczas której chłopiec zdmuchuje świeczki na torcie. Kamera oddala się, pokazując rodzinę, która mimo cierpienia i strachu odnalazła spokój i miłość.

Kiedy ostatni odcinek "Wichrowego wzgórza"? Data i godzina emisji w TVP

Fani muszą zapisać w kalendarzach daty emisji wielkiego finału. Dwa ostatnie epizody "Wichrowego wzgórza" Telewizja Polska pokaże w marcu 2026 roku. Transmisja odbędzie się w TVP1 o stałej porze, czyli o godzinie 14:00.

Odcinek 374 – poniedziałek, 9 marca 2026 r.

– poniedziałek, 9 marca 2026 r. Odcinek 375 – wtorek, 10 marca 2026 r.

Nowy serial zamiast "Wichrowego wzgórza". O czym jest "Złoty chłopak"?

Stacja nie pozwoli widzom długo tęsknić za tureckimi emocjami. Już dzień po finale, 11 marca 2026 roku, na antenę TVP1 wkroczy trzeci sezon popularnego serialu "Złoty chłopak". Fabuła zapowiada się niezwykle burzliwie. Choć Seyran przeżyje, jej rekonwalescencja będzie trudna. Przekonana o tym, że choroba uniemożliwi jej posiadanie dzieci, zacznie odpychać od siebie Ferita. Mimo jego wsparcia, w ich relacji pojawi się kryzys i zwątpienie w sens dalszego bycia razem.