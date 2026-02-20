Dziedzictwo, odcinek 843: Nana okłamie Yamana! Pinar zdemaskuje jej intrygę - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 843 - czwartek, 26.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 843 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana okłamie Yamana, że wybiera się na ślubne zakupy razem z Pinar. Tyle tylko, że zapomni wtajemniczyć w swój plan przyjaciółkę, bo w rzeczywistości nigdzie się z nią nie wybierze tylko pojedzie odwiedzić dawną dzielnicę Tuncy. Szczególnie, gdy odnajdzie jego notatnik z zapiskami, które mocno ją zaniepokoją.

Jednak początkowo w 843 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam nie przyzna się do tego swojemu narzeczonemu. A wręcz przeciwnie, posunie się do kłamstwa. Mimo iż wcześniej, sama skarci Yamana, gdy odkryje jego, a teraz zachowa się dokładnie tak samo!

- Co będziesz dziś robić? - zapyta ją Yaman.

- Wybieram się na zakupy ślubne - powie mu Nana.

Tak Yaman odkryje kłamstwo Nany w 843 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 843 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana faktycznie pojedzie w rodzinne strony Tuncy. Jednak nie przewidzi, że w tym samym czasie do rezydencji Yamana przybędzie Pinar, z którą rzekomo miała wybrać się na zakupy. Tyle tylko, że jej przyjaciółka nie będzie mieć o tym pojęcia, w związku z czym nie będzie w stanie jej kryć przed narzeczonym,. bo już sama jej obecność da mu jasno do zrozumienia, że Maryam go okłamała!

W 843 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli od razu postanowi skonfrontować się z Naną po jej powrocie do rezydencji. Szczególnie, że wciąż będzie przebywać tam czekająca na nią Pinar, przez co Maryam zda sobie sprawę, że jej kłamstwo właśnie wyszło na jaw!

- Czy nie mieliśmy mówić sobie wszystkiego? Czy nie ustaliliśmy, że nie będzie między nami tajemnic? - zacznie wypominać jej Yaman.

- Powiedziałabym ci, ale najpierw musiałam upewnić się, że moje podejrzenia są słuszne - zacznie bronić się Nana.

- Jakie podejrzenia? Gdzie byłaś? - spyta jej zszokowany narzeczony.

Nana wyświadczy Yamanowi przysługę swoim kłamstwem w 843 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 843 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana już powie Yamanowi całą prawdę o swoim wyjściu, a także podejrzeniach, dotyczących Tuncy po lekturze jego notatnika. Zachowanie Maryam ogromnie zszokuje jej narzeczonego.

Ale po dowiedzeniu się wszystkiego już nie będzie miał do niej żadnych pretensji! Zwłaszcza, że ukochana dostarczy mu naprawdę cennych informacji, które ogromnie mu się przydadzą, w związku z czym kłamstwo Nany w 843 odcinku serialu "Dziedzictwo" wyjdzie im nawet na dobre!

