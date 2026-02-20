Panna młoda, odcinek 32: Cihan uratuje Hancer przed okaleczającą operacją! Okrutny plan Beyzy nie wypali - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 32 – czwartek, 26.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

W 32 odcinku serialu "Panna młoda" Hancer wciąż będzie wahała się, czy użyć strzykawek przed planowanym zapłodnieniem in vitro. Dziewczyna jakby wyczuwa, że jest w niebezpieczeństwie, że prowadząca ją lekarka nie jest szczera. Widzowie zobaczą szokujące manipulacje Beyzy, która zaszantażuje lekarkę. Hancer ma iść na zabieg do kliniki, ale nie wie, że lekarka zostanie przymuszona, by okaleczyć ją na zawsze, tak jak kiedyś Beyzę...

Cihan dostanie informację o niebezpieczeństwie grożącym Hancer

Cihan w 32 odcinku serialu "Panna młoda" zacznie orientować się, że coś jest mocno nie w porządku. Wybierze numer doktor Yasemin Onder.

– Nie spodziewałam się twojego telefonu – mówi lekarka zaskoczona. – Co się stało? Znalazłeś w końcu odpowiedniego lekarza?

– Tak – odpowiada Cihan krótko. – Wreszcie znalazłem kogoś, komu mogę zaufać.

Yasemin reaguje ostrożnie: – Czy pozostałeś przy swojej decyzji?

– Chcę postąpić właściwie – mówi wymijająco. – Dla wszystkich.

Gdy pada nazwisko doktor Fusun Kaby, po drugiej stronie zapada cisza. Yasemin ostrzega go o przeszłości lekarki, a Cihan mimo wszystko postanawia iść dalej.

W tym samym czasie w domu Hancer sytuacja będzie napięta. Dziewczyna usiądzie skulona na kanapie, wciąż bojąc się podać sobie strzykawkę do procedury in vitro. Sinem, będąca jej wsparciem, spróbuje ją uspokoić i oswoić z bólem.

– To długi proces, a ty jesteś dopiero na jego początku – powie Sinem cicho, trzymając dłoń Hancer. – Ale nadejdzie dzień, w którym będziesz trzymać swoje dziecko w ramionach.

Hancer w końcu zdobywa się na odwagę. Strach w jej oczach ustępuje miejsca determinacji, a pierwsze próby podania leków kończą się sukcesem.

Beyza przyszykuje grunt pod okaleczający zabieg Hancer

Natomiast Beyza przeprowadza swój plan – szantażuje doktor Fusun zdjęciem starego dowodu zapłaty za aborcję, którą przeprowadziła u niej kilka lat wcześniej.

– Zrób to, co mówię, a już nigdy mnie nie zobaczysz – zagrozi Beyza lodowatym głosem. – Nie wykonasz polecenia… zapamiętasz mnie na zawsze.

Fusun, przerażona, zgadza się, plan Beyzy będzie gotowy do realizacji. Kiedy Hancer pojedzie do szpitala w towarzystwie Sinem i Deryi, nie przwidzi, że grozi jej ogromne niebezpieczeństwo. Tymczasem Cihan skontaktuje się z byłą asystentką doktor Fusun, która ujawni mu mroczną przeszłość lekarki: w przeszłości Fusun okaleczyła pacjentkę, uniemożliwiając jej macierzyństwo w zamian za pieniądze. Cihan uświadami sobie dramatyczną prawdę – Hancer może być w niebezpieczeństwie, dokładnie tak jak niegdyś Beyza.

Cihan uratuje Hancer przed okaleczającą operacją w 32 odcinku "Panna młoda"

Gdy dociera na miejsce, widzi Hancer leżącą na stole operacyjnym, a nad nią pochyloną Fusun z igłą w dłoni. W ostatniej chwili Cihan wkroczy do sali.

– Nie dotykaj jej! – wykrzyczy, odciągając lekarkę. – Ta operacja jest odwołana. Natychmiast.

Hancer drży ze strachu, ale w ramionach męża poczuje ulgę i bezpieczeństwo. Cihan ostrożnie wyniesie ją ze szpitala, ignorując panikę Sinem i Deryi.

– Już dobrze – powie do Hancer, przytulając ją. – Nic ci nie zrobią. Jesteś bezpieczna.