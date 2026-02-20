Dziedzictwo, odcinek 843: Nana wchodzi do pokoju Acara i zamiera. Tego się nie spodziewała

W poprzednim odcinku widzowie byli świadkami prawdziwego trzęsienia ziemi. Szczera rozmowa Ferita i Ayse zakończyła się rozstaniem w przyjaźni, co doprowadziło Koraya do furii. Jednak to zachowanie Acara wzbudza coraz większy niepokój. Nana czuje, że mężczyzna nie ma czystych intencji, ale zanim podzieli się obawami z ukochanym, postanawia zdobyć twarde dowody. W cieniu tych wydarzeń rozgrywa się dramat Yamana – jak podaje Eska, zmylony przez Truciznę mężczyzna jest święcie przekonany, że jego wróg nie żyje. Nie wie, jak bardzo się myli.

Dziedzictwo – streszczenie odcinka 843

Sytuacja gęstnieje z minuty na minutę. Volkan, choć chce wierzyć Nese, postanawia na własną rękę sprawdzić jej rewelacje. Niestety, jego ciekawość kończy się fatalnie – mężczyzna wpada prosto w misterną intrygę uknutą przez przebiegłą Basak. W międzyczasie Koray znów pokazuje swoją prawdziwą twarz, wymawiając się pracą od udziału w szkolnym przedstawieniu Dogi. Na wysokości zadania staje jednak niezawodny Ferit, który bez wahania oferuje swoje zastępstwo.

Prawdziwa burza nadciąga jednak z innej strony. Nana nie zamierza czekać z założonymi rękami. Zdeterminowana kobieta chce za wszelką cenę odkryć, czy Acar jest tym, za kogo się podaje. Włamuje się do jego prywatności i przeszukuje pokój. Jej oczom ukazuje się zeszyt pełen podejrzanych zapisków. To odkrycie popycha ją do kolejnego kroku – musi odnaleźć matkę mężczyzny. Gdy Yaman przyłapuje ją na kłamstwie, Nana namawia go na wspólną wizytę u tajemniczej kobiety. To, co dzieje się na miejscu, wprawia wszystkich w osłupienie – w progu staje bowiem sam Acar!

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Fani serialu nie mogą przegapić tego epizodu. Emocjonujący, 843. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 26 lutego 2026 roku. Zasiądźcie przed telewizorami o godzinie 16:05, włączając TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą na emisję, nic straconego – zaległości można nadrobić online w serwisie TVP VOD. Jak podaje Eska, warto sprawdzić swoją wiedzę o serialu w specjalnym quizie.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Fabuła serialu skupia się na losach dwóch sióstr – Seher i Kevser. Ich drogi rozchodzą się, gdy jedna z nich wchodzi do bogatego rodu Kyrymly. Po tragicznej śmierci i chorobie, Kevser prosi siostrę o opiekę nad synem. Tak zaczyna się walka Seher o małego Yusufa, który pozostaje pod władzą surowego Yamana. Z czasem nienawiść ustępuje miejsca uczuciu. W rolach głównych występują: