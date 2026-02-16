Panna młoda, odcinek 27: Przełom w małżeństwie Hancer i Chana. W końcu zbliżą się do siebie - ZDJĘCIA

„Panna młoda” (Gelin) odcinek 27 – piątek, 20.02.2026, godz. 17.20 w TVP2

W 27 odcinku serialu "Panna młoda" nastąpi przełom relacji małżeńskich Cihana i Hancer. To nie było małżeństwo z wyboru, a początek znajomości państwa młodych okazał się wręcz fatalny. To jednak nie wszystko, bo niebawem Hancer ujrzy w mężu kogoś więcej.

Przełom w małżeństwie Hancer i Cihana

Cihan będzie obserwować każdy ruch Hancer z lekkim zdziwieniem, jakby nagle zauważył ją w nowym świetle.

— Mam nadzieję, że Beyzie nie stało się nic poważnego — odezwie się Hancer cicho, bojąc się zakłócić kruchy spokój.

— Nie — odpowie Cihan spokojnie. — Skręciła tylko kostkę. Za kilka dni będzie po wszystkim.

Chwile ciszy będą ciężkie od niewypowiedzianych emocji. Hancer zacznie myśleć o tym, jak bliska jest relacja Cihana z Beyzą, i jak trudno jej odnaleźć w nim swoje miejsce. Gdy Hancer pójdzie do kuchni, aby nalać wody, Cihan będzie podążać za nią w wąskim korytarzu. Nagle dojdzie do nieoczekiwanego kontaktu, zderzą się lekko. Szklanka wypadnie z rąk Cihana, rozbijając się z trzaskiem.

— Przepraszam… — powie Hancer odruchowo i zacznie zbierać ostre odłamki. Jeden z kawałków szkła przeciśnie jej skórę, a Cihan natychmiast uklęknie obok niej:

— Hancer… Krwawisz — powie stanowczo.

— To tylko drobne zadrapanie — spróbuje uśmiechnąć się dziewczyna.

— Nie — odpowie Cihan, zdecydowany. — Muszę to zobaczyć. Chodź.

Wypadek Hancer zbliży ją z mężem

Poprowadzi ją z powrotem do salonu, a przy świetle świecy delikatnie oczyści ranę i owinie jej palec chusteczką. Jego ruchy będą ostrożne, niemal czułe i zupełnie inne niż Hancer mogła się spodziewać. Milczenie między nimi stanie się gęste i intensywne. Oddechy będą się mieszać, a spojrzenia zatrzymają na sobie na sekundę dłużej niż powinny. W tej chwili pojawi się awaria prądu, światło w salonie zgaśnie nagle, a cisza i półmrok wzmocnią napięcie między nimi.

Hancer i Cihan znajdą się w sytuacji, w której nie mogą się oddalić. Ich twarze zbliżą się do siebie, a dłonie będą w bezpośrednim kontakcie. To pierwszy moment od ich ślubu, kiedy między nimi pojawi się prawdziwa bliskość. Napięcie w powietrzu będzie niemal namacalne, a w głowach obojga zacznie kiełkować świadomość, że coś się zmienia.

Gdy światło powróci, oboje odsuną się od siebie odruchowo. Nie dojdzie do pocałunku, ale atmosfera między nimi już się odmieni. Hancer zauważy w Cihanie czułość, której wcześniej nie dostrzegała, a Cihan zobaczy w Hancer kogoś więcej niż tylko żonę, którą ma obowiązek chronić.