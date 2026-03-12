Panna młoda, odcinek 50: Beyza z Mukkader wreszcie znajdą haka na Hancer! Rozegrają Cihana - ZDJĘCIA

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 50 - czwartek, 19.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza pojawi się u Mukadder z ekscytacją malującą się na twarzy. Bez pukania wpadnie do pokoju cioci, uderzając drzwiami o ścianę.

— Ciociu, widziałam coś takiego, że… — zacznie, przerywając nagle, gdy w pokoju dostrzeże Fadime z tacą. — Panna młoda… — zacznie Beyza powoli, delektując się każdą sylabą. — Odejdzie stąd szybciej, niż przyszła.

Beyza z Mukkader znajdą haka na Hancer

Mukadder wyprostuje się w fotelu.

— Wyjaśnij mi to.

W tym czasie Hancer będzie chodziła nerwowo po salonie starego domu. Żona Ciahana będzie szantażowana za długi Cemila, które należy spłacić. Deryia jednak gra na jej niekorzyść, bo przepuściła pieniądze dając się nabrać oszustowi. Hancer zostanie z niczym! — Boże… co mam zrobić? — wyszepta. — Jak spłacę te długi? Czuję, że tonę…

Chwyci telefon i zadzwoni do Deryi.

— Przed chwilą… przyszedł wierzyciel mojego brata — wyzna Hancer, starając się opanować drżenie w głosie. Derya zasugeruje, by Hancer uprzedziła Cihana, ale Hancer się sprzeciwi.

— Idź do niego pierwsza. Powiedz wszystko. Twój brat jest chory, ma długi. Nawet jeśli się zdenerwuje, zapłaci, żeby uniknąć skandalu.

W rezydencji Mukadder i Beyza rozpoczną spiskową naradę. Beyza opowie o mężczyźnie, który czekał pod starym domem i groził Hancer. Jej twarz będzie promieniała triumfem.

— Cokolwiek przed nim ukrywa, to coś poważnego — powie. — Hancer była przerażona.

— Przyniosła ze sobą cały brud ze slumsów i teraz ten brud puka do naszych drzwi — stwierdzi lodowato Mukkader.

Plan Beyzy i Mukkader przeciwko Cihanowi i Hancer

Kobiety zgodzą się, że same nie mogą powiedzieć Cihanowi prawdy. Najlepiej będzie, jeśli zobaczy nagranie na własne oczy. Beyza uśmiechnie się szeroko:

— Nadal może go zobaczyć.

Mukadder z zimną kalkulacją doradzi.

— Ujawnimy jej prawdziwą twarz, ale jeśli teraz popełnimy błąd, my opuszczamy rezydencję, nie ona.

Beyza i Mukadder zwrócą się po pomoc do Nusreta. W jego gabinecie, w surowej elegancji, przedstawią plan: nagranie z kamery przy starym domu, które rejestruje Hancer w nerwowej rozmowie z obcym mężczyzną. Beyza podkreśli szczegóły, w których Hancer błagała, aby Cihan niczego się nie dowiedział.

— Tak wygląda sytuacja — podsumuje Mukadder. — Reszta należy do ciebie. Pomożesz nam?

Nusret zgodzi się pokazać nagranie Cihanowi, udając przypadkowe odkrycie monitoringu.

— Najpierw upewnię się, że nagranie istnieje — powie, a potem pokaże je Cihanowi. — Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, ziarno zostało zasiane.

Beyza uśmiechnie się triumfalnie:

— Myślisz, że skonfrontuje ją jeszcze dziś?

— Daję mu czas do wieczora. Najpóźniej jutro wybuchnie — odpowie Nusret spokojnie. — Cihan nie wybacza łatwo, gdy jego zaufanie zostaje naruszone.