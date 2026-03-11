Dziedzictwo, odcinek 859: Śmierć Akcy! Tak będzie wyglądało ostatnie pożegnanie ciotki Yamana - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 859 - niedziela, 16.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 859 odcinku serialu "Dziedzictwo" zaalarmowani Yaman, Nana, Aynur i Adalet zjawią się w szpitalu, gdzie po ataku Trucizny umrze Akca. Seniorka jako jedyna nie przeżyje starcia z Acarem, z czym jej najbliżsi nie będą mogli się pogodzić. Bliscy zatrzymają się przed szybą pokoju, w którym leżała ciotka biznesmena, ale zamiast jej ciepłego uśmiechu zobaczą już jej bezwładne ciało, nakryte białym prześcieradłem.

W 859 odcinku serialu "Dziedzictwo" zrozpaczone gospodynie zaczną żegnać seniorkę, wciąż nie mogąc uwierzyć w jej śmierć. I choć formalnie nie będą jej rodziną, to będą przeżywać jej odejście równie mocno, jak sam Kirimli, bo w ich sercach także zajmie szczególne miejsce.

- Była dla nas jak matka... Nie mogę uwierzyć, że odeszła… - przyzna Aynur.

- Niech spoczywa w pokoju… Niech Bóg obdarzy ją wiecznym rajem - doda Adalet.

Yaman obieca pomścić śmierć Akcy w 859 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale w 859 odcinku serialu "Dziedzictwo" tylko Yaman wejdzie do środka, aby po raz ostatni stanąć z ciotką twarzą w twarzą. Kirimli podejdzie do łóżka, po czym odsłoni twarz Akcy, ledwo powstrzymując łzy. Jednak póki co jeszcze sobie na nie nie pozwoli, bo jeszcze będzie miał wobec niej jedną najważniejszą misję!

- Przyszedłem się z tobą pożegnać... Wszyscy płaczą. Ale ja… ja nie mogę. Powstrzymuję się, bo jeszcze mam coś do zrobienia. Czekam, aby wymierzyć sprawiedliwość łajdakowi, który ci to zrobił. Czekam, aby odzyskać twojego wnuka, Yusufa... Wiem, że chciałabyś, żebym właśnie tak postąpił... Gdybyś tu była, powiedziałabyś mi: „Na co czekasz? Idź po mojego wnuka!”. I przysięgam ci, ciociu, zrobię to. Przyprowadzę ci Yusufa. A potem… potem ten, kto cię skrzywdził, zapłaci za wszystko - zapewni ją Yaman.

W tym momencie w 859 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli uklęknie przed łóżkiem Akcy, po czym chwyci jej dłoń i złoży na niej pocałunek pełen bólu, rozpaczy, ale i winy, jaką będzie odczuwał Yaman z powodu tego, że nie zdołał jej ocalić...

- Wybacz mi, że nie zdołałem cię ochronić... Ale dotrzymam swojej obietnicy. Przysięgam - obieca jej Kirimli.

Nana, Aynur i Adalet pogrążą się w rozpaczy w 859 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej chwili w 859 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman nakryje twarz seniorki prześcieradłem, po czym wstanie, ostatni raz na nią spojrzy i uda się do wyjścia, gdzie będą czekały na niego zrozpaczone kobiety. Nana, Aynur i Adalet nie będą w stanie nawet wydusić z siebie słowa.

Ale w tej sytuacji w 859 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie będą one potrzebne, gdyż wszystko, co chciałby powiedzieć będzie wymalowane na ich twarzach. A szczególnie w ich oczach pełnych rozpaczy, bólu, smutku i żałoby...

