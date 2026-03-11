Złoty chłopak, odcinek 250: Suna zataja prawdę przed Abidinem tuż po ślubie! To się źle skończy?

Wydarzenia z 249. odcinka serialu "Złoty chłopak"

W 249. epizodzie Ferit pojawił się na ślubie Suny i Abidina, gdzie od razu natknął się na Seyran. Zauważywszy ją w objęciach Sinana, błyskawicznie opuścił salę. Mężczyzna sięgnął po alkohol, brutalnie łamiąc daną Diyar obietnicę o zachowaniu abstynencji. Ostatecznie partnerka musiała zabrać do domu nieprzytomnego Ferita. W tym samym czasie w hotelowym apartamencie nowożeńców zjawił się Sevki, który zaczął bezwzględnie szantażować Sunę, domagając się ogromnych pieniędzy. Z kolei ród Korhanów drżał o to, czy Ferit zdąży z nową kolekcją przed ucieczką kluczowych inwestorów.

Złoty chłopak, odcinek 250: Suna i Abidin oraz kryzys w rodzinie Korhanów

Zaraz po ceremonii ślubnej relacja Abidina i Suny w 250 odcinku "Złoty chłopak" staje się zauważalnie chłodniejsza, chociaż sam pan młody zdaje się ignorować ten fakt. Kobieta musi radzić sobie z bezwzględnym szantażem ze strony Şevkiego.

Napastnik chce wyłudzić od niej gotówkę w zamian za milczenie, przez co świeżo upieczona żona zataja przed mężem nocne konwersacje tekstowe. Mimo że Abidin deklaruje brak pytań, ich wspólna droga zaczyna się od poważnych sekretów.

Z kolei Esme odbywa trudną rozmowę z Seyran. Matka ostrzega ją przed angażowaniem się w relację z Sinanem, widząc, jak silnie zareagowała na obecność Ferita podczas wesela. Dziewczyna jednak zarzeka się, że pozostanie lojalna i wdzięczna nowemu partnerowi. Sam Ferit, całkowicie zdruzgotany ponownym pojawieniem się dawnej miłości, łamie półtoraroczną trzeźwość. Jego aktualna partnerka Diyar wpada w szał i kategorycznie zrywa z nim kontakt.

Równocześnie Sinan w 250 odcinku "Zloty chłopak" zaprasza Seyran do swojej posiadłości. Tam Ayla oraz jej córka Hazal knują intrygę mającą na celu zniszczenie reputacji gościni poprzez wyciągnięcie na światło dzienne mrocznych tajemnic jej bliskich. W domu Korhanów również nie brakuje nerwów, ponieważ opóźnienia projektowe pijanego artysty mogą doprowadzić przedsiębiorstwo na skraj bankructwa.

Związek Seyran i Sinana zaczyna chwiać się w posadach z powodu rosnącej zazdrości, a Hattuc z niepokojem stwierdza, że dziewczyna straciła swój dawny blask. Dodatkowo Betül doświadcza niebezpiecznego krwotoku, co błyskawicznie próbują obrócić na swoją korzyść Orhan oraz Ifakat, dążący do przejęcia całkowitej władzy nad klanem.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę 18 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 250. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

jako Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

jako Ferit Korhan Çetin Tekindor jako Halis Korhan

jako Halis Korhan Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

jako Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

jako İfakat Korhan Emre Altuğ jako Orhan Korhan

jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

jako Gülgün Korhan Ersin Arıcı jako Abidin

jako Abidin Beril Pozam jako Suna Şanlı

jako Suna Şanlı İrem Altuğ jako Sultan

jako Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar jako Şefika

jako Şefika Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

jako Kazım Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay jako Latif

jako Latif Selen Özbayrak jako Dicle

jako Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir jako Tekin Kaya

jako Tekin Kaya Binnur Kaya jako Nükhet