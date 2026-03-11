Dziedzictwo. Yaman poświęci życie dla małego Yusufa! Tak zginie w 862 odcinku. Śmierć Yamana dobije Nanę - ZDJĘCIA

Co wydarzyło się wcześniej w "Dziedzictwie"? Yaman i Ferit śledzą niebezpiecznego porywacza

W poprzednich odcinkach "Dziedzictwa" Yaman oraz Ferit czuwali w szpitalu nad rannym przestępcą o pseudonimie Trucizna, mając nadzieję na odnalezienie zaginionego chłopca. Zrozpaczona Nana wpadła na korytarz z zamiarem wymierzenia sprawiedliwości na własną rękę, jednak Yaman ostudził jej emocje i przypomniał o trwającym śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy policji.

Po opanowaniu napiętej sytuacji Ferit przyznał przyjacielowi, że oficjalne wyniki badań genetycznych jednoznacznie potwierdziły jego ojcostwo wobec małej Dogi, co przez lata było tajemnicą skrywaną przez Ayse i Koraya. Tymczasem ranny bandyta opuścił szpitalną salę, co stanowiło starannie zaplanowany element strategii śledzących go za pomocą specjalnego nadajnika mężczyzn.

Przebiegły kryminalista zorientował się jednak w sytuacji i sprytnie przeniósł sprzęt podsłuchowy do przypadkowego pojazdu. Równolegle Ayse z Korayem próbowali odebrać dziewczynkę z placówki edukacyjnej, ale dowiedzieli się, że wyprzedził ich Ferit. Mężczyzna spędził czas z córką na placu zabaw, stanowczo informując telefonicznie Ayse o całkowitym braku szans na wybaczenie po odkryciu wieloletniego oszustwa.

Śmierć Yamana w 862 odcinku "Dziedzictwa". Zginie jak bohater!

W 862 odcinku "Dziedzictwa" Trucizna dociera do opuszczonego magazynu i brutalnie zastrasza przetrzymywanego Yusufa obietnicą podania substancji całkowicie wymazującej wspomnienia. Przerażone dziecko niezłomnie ufa, że lada chwila zjawi się ukochany wujek, co wywołuje jedynie złośliwe drwiny bezlitosnego oprawcy.

Nagle do akcji wkracza Yaman, który sprawnie obezwładnia trzech uzbrojonych strażników i zauważa napastnika ze strzykawką pochylającego się nad bezbronnym chłopcem. Zdeterminowany Yaman błyskawicznie powala psychopatę na ziemię, uderzając go wielokrotnie i chroniąc siostrzeńca, jednak podczas tego gwałtownego starcia zostaje niespodziewanie ugodzony ostrzem noża w plecy. Pomimo potężnego bólu ranny mężczyzna odwraca się, wbija nóż w klatkę piersiową przeciwnika i ostatecznie go dusi, aby zneutralizować zagrożenie.

Po wyeliminowaniu kolejnych ludzi wroga w 862 odcinku "Dziedzictwa" Yaman wyprowadza Yusufa na zewnątrz, oddając je w bezpieczne ramiona Nany. Chwilę po zapewnieniu chłopcu bezpieczeństwa mocno wykrwawiony Yaman upada całkowicie bez sił na ziemię. Oddaje życie za ocalenie chłopca, który jest dla niego jak syn. Śmierć Yamana następuje ze spokojem. Po tym jak umiera słychać tylko płacz Nany...

Groźny Trucizna cudem unika pewnej śmierci w tym starciu i nadal stanowi wielkie niebezpieczeństwo na przyszłość.

Gdzie i kiedy oglądać serial Dziedzictwo? Premiera w TVP i powtórki na VOD TVP.pl

Popularną turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić każdego dnia na głównej antenie Telewizji Polskiej. Odcinek 862 pojawi się w oficjalnym programie stacji TVP1 dokładnie w środę 18 marca 2026 roku o stałej, popołudniowej porze emisji przypadającej na godzinę 16:05.

Fani "Dziedzictwa", którzy z jakiegoś powodu przegapią premierową transmisję, mają doskonałą możliwość nadrobienia zaległości dzięki internetowej platformie VOD.TVP.pl, gdzie na bieżąco udostępniane są wszystkie dotychczas wyemitowane zmagania głównych bohaterów.

O czym opowiada Dziedzictwo? Obsada i fabuła tureckiego hitu

Telewizyjny przebój przedstawia historię skromnie żyjących sióstr o imionach Seher oraz Kevser. Sytuacja całej rodziny zmienia się drastycznie, gdy druga z kobiet poślubia dziedzica bogatego rodu Kyrymly, a następnie rodzi ukochanego syna i po pewnym czasie zostaje wdową. Śmiertelnie chora matka prosi w swoich ostatnich chwilach życia młodszą siostrę o zaopiekowanie się pięcioletnim maluchem, który wkrótce z powodu jej śmierci trafia pod skrzydła wyjątkowo surowego i stanowczego Yamana. Zrozpaczona Seher robi wszystko, aby odzyskać prawowitą opiekę nad bezbronnym chłopcem i zapewnić mu spokojne dorastanie.

- Główną męską rolę Yamana odgrywa na ekranie Halil Ibrahim Ceyhan.

- W postać niezwykle zdeterminowanej Seher wciela się aktorka Sıla Türkoğlu.

- Ekranowym Yusufem został utalentowany młodzieniec Berat Rüzgar Özkan.

- Jako urocza Kiraz przed kamerami pojawia się Gülderen Güler.

- Melih Özkaya kreuje wyrazistą postać przystojnego komisarza o imieniu Ali.

- Rolę Ziyi powierzono tureckiemu aktorowi o nazwisku Tolga Pancaroglu.

- Policyjny mundur zakłada na potrzeby serialu İpek Arkan jako przebojowa Duygu.

- Seda Dadaşova występuje w telenoweli jako Yasemin, czyli serialowa siostra Duygu.

