Panna młoda, odcinek 47: Cihan pozna się na Beyzie! Kłamstwo byłej żony popchnie go do Hancer - ZDJĘCIA

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 47 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer zdecydowała się przyjąć pod swój dach Fadime i jej córkę Aysu, które zostały wyrzucone z rezydencji po oskarżeniu o kradzież bransoletek Beyzy. Cihan wysłuchał ich historii, ale nie zdradził jeszcze wszystkiego, co wiedział. Teraz nadejdzie moment konfrontacji. Wszystko zacznie się od tajemniczej paczki, którą sekretarka przyniesie do gabinetu Cihana.

Podejrzana paczka

— Panie Cihanie, zostawił to dla pana pan Nusret. Prosił, by przekazać osobiście.

Mężczyzna otworzy pudełko z wyraźną ostrożnością. W środku znajdzie dziesięć złotych bransoletek – dokładnie tych, które według Beyzy miały zostać skradzione.

— Co to ma znaczyć? — mruknie pod nosem, patrząc na błyszczące złoto.

Szybko okaże się, że biżuteria trafiła do jego biura za sprawą ojca Beyzy. Nusret zadzwoni do niego, próbując wywrzeć presję.

— Rozwiodłeś się z Beyzą, obiecując, że będziesz za nią odpowiedzialny do końca życia. A teraz chcesz zamknąć sprawę dziesięcioma bransoletkami? — powie chłodno.

Cihan nie da się jednak zastraszyć.

— Beyza sama zażądała rozwodu. Przekażę jej bransoletki osobiście.

W tym samym czasie Hancer zaprosi go do starego domu, gdzie czekają Fadime i Aysu. Kobiety opowiedzą swoją wersję wydarzeń, a ich słowa zrobią na Cihanie ogromne wrażenie.

— Czy po tylu latach pracy mogłabym splamić swoje imię kradzieżą? — zapyta ze łzami w oczach Fadime.

Aysu również spróbuje się bronić.

— Przysięgam, panie Cihanie… nie ukradłam tych bransoletek. Nawet ich nie widziałam.

Mężczyzna wysłucha ich w milczeniu, a potem powie stanowczo:

— Rozwiążę to nieporozumienie. To moja odpowiedzialność.

Prawdziwa burza rozpęta się jednak dopiero następnego ranka w jadalni rezydencji. Przy śniadaniu Cihan położy na stole niewielkie pudełko.

— Co to jest? — zapyta zaciekawiona Mine.

— Nie dla ciebie. Dla Beyzy — odpowie chłodno.

Była żona spojrzy na niego z niepokojem. Chwilę później zacznie oskarżać Aysu.

— Córka Fadime ukradła mój posag. Miała długi i potrzebowała pieniędzy.

Cihan nie przerwie jej od razu. Dopiero gdy skończy mówić, spokojnie otworzy pudełko.

— Bransoletki znalazły swojego właściciela.

Na stole wyląduje dziesięć złotych bransoletek. W jadalni zapadnie grobowa cisza.

— Czy to są te „skradzione” bransoletki? — zapyta lodowato.

Beyza zbladnie. Mukadder natychmiast zwróci się do niej z gniewem.

— Były u twojego ojca?! Jak się tam znalazły?!

Kłamstwo Beyzy zacznie się rozpadać na oczach wszystkich. Najbardziej jednak zaboli ją to, co Cihan powie chwilę później.

— Od mojej żony dowiedziałem się, że Fadime i Aysu miały odejść z domu — oznajmi, celowo podkreślając słowo „żony”.

To właśnie Hancer zatrzymała je i doprowadziła do rozmowy z nim. Na koniec Cihan postawi sprawę jasno:

— Kiedy wrócę wieczorem, Fadime ma być w tej rezydencji. Nie wiem, jak ją przeprosicie, ale macie to naprawić.

Po tych słowach wstanie od stołu i wyjdzie, pozostawiając Mukadder i Beyzę w napiętej ciszy.

47 odcinek „Panny młodej” pokaże moment przełomowy. Cihan zacznie wreszcie dostrzegać prawdziwe oblicze Beyzy, a jednocześnie zrozumie, że tylko Hancer potrafiła zachować się uczciwie i stanąć po stronie niesprawiedliwie oskarżonych.

To może być początek wielkiej zmiany w jego sercu i pierwszy krok do tego, by naprawdę zbliżyć się do swojej żony.