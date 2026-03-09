Dziedzictwo, dcinek 857: Samotny Yusuf błąka się po lesie i traci przytomność

Joanna Dembek
2026-03-09 13:47

Losy Yamana i Nany z tureckiego serialu "Dziedzictwo", którzy walczą o bezpieczeństwo małego Yusufa, nieustannie przyciągają przed ekrany rzesze widzów. Telenowela obfituje w trudne dylematy bohaterów oraz zaskakujące zawirowania fabularne, które nie pozwalają oderwać wzroku od telewizora. Najbliższa dawka wielkich emocji czeka na widzów już 13 marca, ponieważ właśnie wtedy stacja TVP1 wyemituje 857. odcinek "Dziedzictwa".

Co działo się w poprzednim odcinku?

W 856. epizodzie Ferit przetransportował Ayse oraz Koraya do ich miejsca zamieszkania. Za wszelką cenę usiłował pojąć motywacje stojące za niespodziewanymi decyzjami kobiety. Krótka wymiana zdań z Dogą i dogłębna analiza poszlak doprowadziły go do wniosku, że Ayse zamierzała zabrać córkę i wyemigrować do Niemiec, uciekając tym samym od Koraya. Domownicy wrócili do rezydencji z ogromnym bagażem makabrycznych doświadczeń. Yaman nie zdołał namierzyć Trucizny standardowymi metodami, dlatego postawił na ryzykowną prowokację wymierzoną w przestępcę. Zastawiona pułapka zadziałała idealnie i wróg opuścił swoją bezpieczną kryjówkę. Jednocześnie Tunca nie mógł dłużej patrzeć na cierpienie małego Yusufa i podjął decyzję o bezpośrednim starciu z dręczycielem chłopca.

Streszczenie 857. odcinka serialu Dziedzictwo. Walka Tuncy z Trucizną

Tunca błyskawicznie obezwładnia strażnika pilnującego magazynu i wyprowadza Yusufa na wolność. Wręcza chłopcu aparat telefoniczny do kontaktu ze stryjem, a sam celowo zostaje na miejscu, żeby maksymalnie opóźnić pościg. W tym samym czasie Ferit przegląda urządzenie należące do Ayşe i natrafia na ślady rozmów Koraya z wynajętym hakerem, z których jasno wynika zaangażowanie mężczyzny w nielegalne procedery. Komisarz przeżywa prawdziwy wstrząs i zupełnie nie potrafi zrozumieć ogromnego zaufania kobiety do tak niebezpiecznego człowieka. Akcja schwytania porywacza kończy się fiaskiem, ponieważ bandyta demaskuje policyjną zasadzkę i z zimną krwią morduje funkcjonariusza. Wewnątrz kryjówki wywiązuje się brutalna walka pomiędzy Tuncą a Trucizną. Opadający z sił Tunca ostatecznie aplikuje rywalowi środek, co na moment go paraliżuje. Przerażony i skrajnie wyczerpany Yusuf krąży po okolicznych drogach, aż w końcu panicznie ucieka przed przypadkowym przechodniem i przepada bez wieści. Oprzytomniały Trucizna natychmiast rusza w pogoń za zbiegiem. W finałowej scenie kompletnie nieprzytomnego chłopca leżącego w lesie odnajduje tajemniczy mężczyzna.

Odcinek 857 Dziedzictwa. Gdzie i kiedy oglądać w TVP1

Turecką telenowelę można śledzić przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowsza, 857. odsłona tej wciągającej historii trafi na ekrany w piątek, 13 marca 2026 roku. Widzowie pozbawieni możliwości obejrzenia tradycyjnej transmisji o tej porze mogą spać spokojnie. Wszystkie wyemitowane dotąd epizody są stale udostępniane w przestrzeni internetowej za pośrednictwem oficjalnego serwisu TVP VOD.

Obsada i fabuła tureckiego serialu Dziedzictwo

Córki Yusufa, Seher i Kevser, wychowują się w skromnych warunkach, ale łączy je niezwykle silna więź. Ich relacja ulega znacznemu rozluźnieniu po ślubie Kevser z bardzo zamożnym członkiem wpływowej rodziny Kyrymly. Świeżo upieczona mężatka rodzi synka i nadaje mu imię na cześć swojego ojca. Zaledwie jakiś czas później spada na nią tragedia, gdy zostaje wdową, a na domiar złego zapada na ciężką chorobę. Kobieta w ostatnich chwilach życia błaga siostrę o zaopiekowanie się jej pięcioletnim maluchem, po czym umiera. Mały chłopiec trafia prosto pod opiekę wyjątkowo bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej chwili zdesperowana Seher robi wszystko, aby odzyskać chłopca.

Na ekranie pojawia się plejada aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postaci serialu:

  • Halil Ibrahim Ceyhan występujący jako Yaman
  • Sıla Türkoğlu grająca postać Seher
  • Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa
  • Gülderen Güler wcielająca się w Kiraz
  • Melih Özkaya portretujący komisarza Aliego
  • Tolga Pancaroglu jako Ziya
  • İpek Arkan w roli policjantki Duygu
  • Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra policjantki Duygu
Dziedzictwo odc. 857
