Dziedzictwo, dcinek 857: Samotny Yusuf błąka się po lesie i traci przytomność

Co działo się w poprzednim odcinku?

W 856. epizodzie Ferit przetransportował Ayse oraz Koraya do ich miejsca zamieszkania. Za wszelką cenę usiłował pojąć motywacje stojące za niespodziewanymi decyzjami kobiety. Krótka wymiana zdań z Dogą i dogłębna analiza poszlak doprowadziły go do wniosku, że Ayse zamierzała zabrać córkę i wyemigrować do Niemiec, uciekając tym samym od Koraya. Domownicy wrócili do rezydencji z ogromnym bagażem makabrycznych doświadczeń. Yaman nie zdołał namierzyć Trucizny standardowymi metodami, dlatego postawił na ryzykowną prowokację wymierzoną w przestępcę. Zastawiona pułapka zadziałała idealnie i wróg opuścił swoją bezpieczną kryjówkę. Jednocześnie Tunca nie mógł dłużej patrzeć na cierpienie małego Yusufa i podjął decyzję o bezpośrednim starciu z dręczycielem chłopca.

Streszczenie 857. odcinka serialu Dziedzictwo. Walka Tuncy z Trucizną

Tunca błyskawicznie obezwładnia strażnika pilnującego magazynu i wyprowadza Yusufa na wolność. Wręcza chłopcu aparat telefoniczny do kontaktu ze stryjem, a sam celowo zostaje na miejscu, żeby maksymalnie opóźnić pościg. W tym samym czasie Ferit przegląda urządzenie należące do Ayşe i natrafia na ślady rozmów Koraya z wynajętym hakerem, z których jasno wynika zaangażowanie mężczyzny w nielegalne procedery. Komisarz przeżywa prawdziwy wstrząs i zupełnie nie potrafi zrozumieć ogromnego zaufania kobiety do tak niebezpiecznego człowieka. Akcja schwytania porywacza kończy się fiaskiem, ponieważ bandyta demaskuje policyjną zasadzkę i z zimną krwią morduje funkcjonariusza. Wewnątrz kryjówki wywiązuje się brutalna walka pomiędzy Tuncą a Trucizną. Opadający z sił Tunca ostatecznie aplikuje rywalowi środek, co na moment go paraliżuje. Przerażony i skrajnie wyczerpany Yusuf krąży po okolicznych drogach, aż w końcu panicznie ucieka przed przypadkowym przechodniem i przepada bez wieści. Oprzytomniały Trucizna natychmiast rusza w pogoń za zbiegiem. W finałowej scenie kompletnie nieprzytomnego chłopca leżącego w lesie odnajduje tajemniczy mężczyzna.

Odcinek 857 Dziedzictwa. Gdzie i kiedy oglądać w TVP1

Turecką telenowelę można śledzić przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Najnowsza, 857. odsłona tej wciągającej historii trafi na ekrany w piątek, 13 marca 2026 roku. Widzowie pozbawieni możliwości obejrzenia tradycyjnej transmisji o tej porze mogą spać spokojnie. Wszystkie wyemitowane dotąd epizody są stale udostępniane w przestrzeni internetowej za pośrednictwem oficjalnego serwisu TVP VOD.

Obsada i fabuła tureckiego serialu Dziedzictwo

Córki Yusufa, Seher i Kevser, wychowują się w skromnych warunkach, ale łączy je niezwykle silna więź. Ich relacja ulega znacznemu rozluźnieniu po ślubie Kevser z bardzo zamożnym członkiem wpływowej rodziny Kyrymly. Świeżo upieczona mężatka rodzi synka i nadaje mu imię na cześć swojego ojca. Zaledwie jakiś czas później spada na nią tragedia, gdy zostaje wdową, a na domiar złego zapada na ciężką chorobę. Kobieta w ostatnich chwilach życia błaga siostrę o zaopiekowanie się jej pięcioletnim maluchem, po czym umiera. Mały chłopiec trafia prosto pod opiekę wyjątkowo bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej chwili zdesperowana Seher robi wszystko, aby odzyskać chłopca.

Na ekranie pojawia się plejada aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postaci serialu:

Halil Ibrahim Ceyhan występujący jako Yaman

Sıla Türkoğlu grająca postać Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający małego Yusufa

Gülderen Güler wcielająca się w Kiraz

Melih Özkaya portretujący komisarza Aliego

Tolga Pancaroglu jako Ziya

İpek Arkan w roli policjantki Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin, siostra policjantki Duygu