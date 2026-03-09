Złoty chłopak, odcinek 247: Ferit podejmuje radykalną decyzję w sprawie ślubu Suny

Spis treści
Co działo się w poprzednim odcinku?
W poprzedniej, 246. odsłonie serialu Sinan zaparkował auto tuż przed osiedlem, gdzie Suna i Seyran dostrzegły swojego nieproszonego ojca. Kazim za wszelką cenę usiłował zbliżyć się do córki, jednak Seyran nakreśliła bardzo wyraźne granice. Mężczyzna zaczął nawet teatralnie symulować ból, ale ostatecznie musiał odpuścić, co przyniosło dziewczynom ogromną ulgę, a u Esme wywołało szczery podziw dla postawy Seyran. Równolegle Ferit spotkał się ze swoją matką, aby przekazać jej wstrząsającą nowinę o tym, że jego ojciec spodziewa się potomka z sekretarką Betül. Sam mężczyzna mocno przeżywał zbliżające się spotkanie z Seyran oraz jej nadchodzące zaślubiny. Kobieta z kolei szykowała się do uroczystości z pełnym przekonaniem i zachowaniem własnej niezależności. W tym samym czasie Betül wspólnie z matką knuły intrygę polegającą na wykorzystaniu nienarodzonego dziecka do odciągnięcia uwagi Orhana od Ferita. Orhan z kolei wszedł do budynku z pełnym przeświadczeniem, że przekracza próg mieszkania należącego do Betül.
Złoty chłopak, odcinek 247. Afera w centrum handlowym i ślub Suny
Nadchodzi czas ślubu Suny, która przygotowuje się do ceremonii z Abidinem. Z tej okazji Seyran wręcza siostrze unikalny upominek. Ferit zupełnie nie potrafi zaakceptować decyzji Abidina i kategorycznie odmawia wzięcia udziału w uroczystości weselnej. Dodatkowo na terenie centrum handlowego dochodzi do niezwykle kłopotliwego incydentu. Sinan robi wszystko, aby opanować wybuchający skandal i zataić fakty przed matką.
Kiedy TVP1 wyemituje 247. odcinek serialu Złoty chłopak?
Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można oglądać regularnie na antenie stacji TVP1, od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premiera najnowszego, 247. epizodu odbędzie się w piątek 13 marca 2026 roku. Widzowie otrzymają dawkę zupełnie nowych wrażeń, zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Taka częstotliwość emisji ułatwia fanom śledzenie perypetii Ferita, Seyran oraz Sinana.
Pełna obsada tureckiej telenoweli Złoty chłopak
Na ekranie pojawia się plejada tureckich gwiazd, a w najważniejsze postaci tej telewizyjnej opowieści wcielają się:
- Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako serialowy Ferit Korhan
- Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana
- Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu kreująca postać İfakat Korhan
- Emre Altuğ grający Orhana Korhana
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı wcielający się w Abidina
- Beril Pozam w roli Suny Şanlı
- İrem Altuğ odgrywająca Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar występująca jako Şefika
- Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa
- Selen Özbayrak jako serialowa Dicle
- Umut Gezer w roli Yusufa
- Taro Emir odgrywający Tekina Kayę
- Binnur Kaya występująca jako Nükhet