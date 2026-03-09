Złoty chłopak, odcinek 247: Ferit podejmuje radykalną decyzję w sprawie ślubu Suny

Co działo się w poprzednim odcinku?

W poprzedniej, 246. odsłonie serialu Sinan zaparkował auto tuż przed osiedlem, gdzie Suna i Seyran dostrzegły swojego nieproszonego ojca. Kazim za wszelką cenę usiłował zbliżyć się do córki, jednak Seyran nakreśliła bardzo wyraźne granice. Mężczyzna zaczął nawet teatralnie symulować ból, ale ostatecznie musiał odpuścić, co przyniosło dziewczynom ogromną ulgę, a u Esme wywołało szczery podziw dla postawy Seyran. Równolegle Ferit spotkał się ze swoją matką, aby przekazać jej wstrząsającą nowinę o tym, że jego ojciec spodziewa się potomka z sekretarką Betül. Sam mężczyzna mocno przeżywał zbliżające się spotkanie z Seyran oraz jej nadchodzące zaślubiny. Kobieta z kolei szykowała się do uroczystości z pełnym przekonaniem i zachowaniem własnej niezależności. W tym samym czasie Betül wspólnie z matką knuły intrygę polegającą na wykorzystaniu nienarodzonego dziecka do odciągnięcia uwagi Orhana od Ferita. Orhan z kolei wszedł do budynku z pełnym przeświadczeniem, że przekracza próg mieszkania należącego do Betül.

Złoty chłopak, odcinek 247. Afera w centrum handlowym i ślub Suny

Nadchodzi czas ślubu Suny, która przygotowuje się do ceremonii z Abidinem. Z tej okazji Seyran wręcza siostrze unikalny upominek. Ferit zupełnie nie potrafi zaakceptować decyzji Abidina i kategorycznie odmawia wzięcia udziału w uroczystości weselnej. Dodatkowo na terenie centrum handlowego dochodzi do niezwykle kłopotliwego incydentu. Sinan robi wszystko, aby opanować wybuchający skandal i zataić fakty przed matką.

Kiedy TVP1 wyemituje 247. odcinek serialu Złoty chłopak?

Turecką telenowelę "Złoty chłopak" można oglądać regularnie na antenie stacji TVP1, od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Premiera najnowszego, 247. epizodu odbędzie się w piątek 13 marca 2026 roku. Widzowie otrzymają dawkę zupełnie nowych wrażeń, zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Taka częstotliwość emisji ułatwia fanom śledzenie perypetii Ferita, Seyran oraz Sinana.

Pełna obsada tureckiej telenoweli Złoty chłopak

Na ekranie pojawia się plejada tureckich gwiazd, a w najważniejsze postaci tej telewizyjnej opowieści wcielają się:

Afra Saraçoğlu odgrywająca rolę Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako serialowy Ferit Korhan

Çetin Tekindor w roli Halisa Korhana

Şerif Sezer występująca jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu kreująca postać İfakat Korhan

Emre Altuğ grający Orhana Korhana

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı wcielający się w Abidina

Beril Pozam w roli Suny Şanlı

İrem Altuğ odgrywająca Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar występująca jako Şefika

Diren Polatoğulları grający Kazıma Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay kreujący postać Latifa

Selen Özbayrak jako serialowa Dicle

Umut Gezer w roli Yusufa

Taro Emir odgrywający Tekina Kayę

Binnur Kaya występująca jako Nükhet