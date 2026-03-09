Panna młoda, odcinek 46: Cihan zakochany w Hancer! Wreszcie wszystko się wyjaśni? - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-03-09 13:49

W 46 odcinku „Panny młodej” relacja Cihana i Hancer znów stanie na krawędzi. Gdy małżonkowie planują wspólny wyjazd do warsztatu tkackiego w Hereke, wszystko nagle się komplikuje. Hancer usłyszy rozmowę męża z lekarką i zacznie wierzyć, że wciąż jest dla niego tylko sposobem na dziecko. Tymczasem rozmowa Cihana z Enginem pokaże coś zupełnie innego, że mężczyzna może być już zakochany w swojej żonie.

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 46 - sobota, 14.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W ostatnich odcinkach „Panny młodej” relacja Hancer i Cihana zaczęła się powoli zmieniać. Choć ich małżeństwo od początku było pełne napięć, niedopowiedzeń i manipulacji Beyzy, między nimi coraz częściej pojawiały się chwile bliskości. W 46 odcinku wszystko znów jednak stanie pod znakiem zapytania przez jedno nieporozumienie.

Hancer nie uwierzy w dobrą wolę męża

Cihan będzie czekał przed starym domem, oparty o maskę samochodu. W dłoniach będzie obracał kluczyki, raz po raz spoglądając w stronę drzwi. Wspólny wyjazd do warsztatu tkackiego w Hereke miał być dla nich szansą na spokojną rozmowę i oderwanie się od problemów w rezydencji. Wtedy zadzwoni telefon.

— Tak, Yasemin? — odbierze spokojnie Cihan.

Lekarka od razu wyczuje w jego głosie ulgę.

Martwiłam się o ciebie, ale słysząc twój ton, chyba wszystko jest w porządku?

Cihan przez chwilę będzie milczał, po czym odpowie szczerze:

Prawdę mówiąc… poczułem ulgę, gdy odłożyliśmy in vitro. Posłuchałem twojej rady. Nie chciałem, żeby Hancer czuła presję. To poważna decyzja.

Nie będzie wiedział, że w uchylonych drzwiach stoi Hancer. Usłyszy tylko fragment rozmowy, ale to wystarczy, by wszystko zrozumiała po swojemu.

Nadal jestem dla niego tylko narzędziem… sposobem na dziecko — wyszepcze do siebie z bólem.

Chwilę później wyjdzie na ganek, ale bez walizki.

Gdzie twoja torba? — zdziwi się Cihan.

Zmieniłam zdanie. Nie pojadę.

Między małżonkami zapadnie napięta cisza.

Co się stało? Jeszcze przed chwilą byłaś gotowa — zapyta zaskoczony.

Nie wiem… nagle poczułam się źle. Lepiej, żebym została w domu.

Cihan spróbuje jeszcze ją przekonać.

Chciałem, żebyś zobaczyła, jak powstaje wzór. To przecież twój pomysł.

— To twoja firma. Sam możesz podjąć decyzję — odpowie chłodno Hancer.

Te słowa zaboleją go bardziej, niż pokaże po sobie. Bez dalszej dyskusji wsiądzie do samochodu i odjedzie.

— Właśnie kiedy podjęliśmy decyzję, żeby zrobić coś razem… wszystko zepsułaś — powie do siebie z goryczą. — Dlaczego za każdym razem, gdy się zbliżamy, stawiasz mur?

Tymczasem Hancer zostanie w domu z przekonaniem, że znów dała się nabrać na jego pozorną troskę.

A ja myślałam, że to kamienne serce naprawdę zmiękło… — powie cicho. — Jaka byłam naiwna.

Jednak prawdziwe emocje Cihana ujawnią się dopiero później, gdy w jego gabinecie pojawi się Engin. Przyjaciel od razu zauważy, że coś jest nie tak.

Cihan zakochany w Hancer? Engin będzie tego pewny

Znam ten ton. Jesteś wściekły, że Hancer zrezygnowała — powie bez ogródek.

Nie jestem wściekły. Po prostu nie lubię, kiedy ktoś mnie lekceważy — odpowie chłodno Cihan.

Engin nie uwierzy w tę wersję.

Twoje zachowanie nie jest normalne — stwierdzi. — Reagujesz jak mężczyzna, któremu zależy bardziej, niż chce przyznać. Czyżbyś zaczął zakochiwać się w Hancer?

Cihan natychmiast zaprzeczy.

Nie gadaj głupot. Nigdy nie pokocham kobiety, która wyszła za mnie dla pieniędzy.

Ale Engin nie ustąpi.

Jeśli naprawdę nic do niej nie czujesz, to dlaczego tak bardzo boli cię jej odmowa?

Po tych słowach w gabinecie zapadnie cisza. Cihan nie znajdzie odpowiedzi. Gdy przyjaciel wyjdzie, mężczyzna zostanie sam ze swoimi myślami.

Nigdy jej nie pokocham… — powtórzy półgłosem.

Tym razem jednak zabrzmi to bardziej jak próba przekonania samego siebie niż prawdziwa pewność.

Panna młoda, odcinek 46: Cihan zakochany w Hancer! Wreszcie wszystko się wyjaśni? - ZDJĘCIA
Galeria zdjęć 9