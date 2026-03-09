Złoty chłopak, odcinek 248: Awantura na ślubie Suny. Kazim wpada w furię, kiedy dowiaduje się, że córka wychodzi za mąż

Joanna Dembek
2026-03-09 13:54

Widzowie popularnego tureckiego serialu „Złoty chłopak” mogą przygotować się na solidną dawkę telewizyjnych wrażeń. W poniedziałek 16 marca 2026 roku stacja TVP1 zaprezentuje 248. odcinek "Złotego chłopaka". W rodzinie Korhanów po raz kolejny dojdzie do niespodziewanych zwrotów akcji, a powracające demony przeszłości mocno namieszają w życiu głównych bohaterów. Sprawdź, co dokładnie czeka fanów telenoweli.

Zbliżenie na twarz mężczyzny o ciemnych, kręconych włosach i brodzie z siwizną, z intensywnym, zaniepokojonym spojrzeniem, co odzwierciedla wściekłość Kazıma na wieść o ślubie córki, o czym czytaj na Super Seriale.

Co działo się w poprzednim odcinku?

W 247. epizodzie uwaga skupiała się na intensywnych przygotowaniach Suny do ceremonii zaślubin z Abidinem. Z tej okazji Seyran podarowała swojej siostrze niezwykle unikalny upominek. Z kolei Ferit miał ogromny problem z zaakceptowaniem wyborów życiowych Abidina, przez co stanowczo odrzucił zaproszenie na uroczystość. W międzyczasie na terenie galerii handlowej miał miejsce bardzo krępujący incydent. Aby nie dopuścić do wybuchu wizerunkowej afery, Sinan robił wszystko, by utrzymać całe zajście w tajemnicy przed własną matką.

Streszczenie 248. odcinka serialu "Złoty chłopak". Kazim robi awanturę

W nowej odsłonie tureckiej telenoweli Sinan zmaga się z potężną zazdrością o Ferita, obawiając się, że Seyran ostatecznie od niego odejdzie. Sam Ferit konsekwentnie podtrzymuje swoją decyzję o zignorowaniu ceremonii ślubnej Suny oraz Abidina.

Prawdziwa burza wybucha jednak w momencie, gdy Kazim dowiaduje się o ślubie córki w całkowicie przypadkowych okolicznościach. Mężczyzna jest wściekły, że został całkowicie pominięty przy rozdawaniu zaproszeń i w przypływie furii wyrusza na miejsce uroczystości. Równolegle Sinan otwiera się przed Seyran na temat swoich obaw, a kobieta gorąco zapewnia go o swoim uczuciu, błagając jednocześnie o odrobinę cierpliwości. W tym samym czasie do Ferita wracają bolesne wspomnienia z momentu rozpadu jego relacji z Seyran oraz okoliczności, w jakich jego dawna miłość po raz pierwszy spotkała Sinana.

Gdzie i kiedy oglądać 248. odcinek "Złotego chłopaka" na antenie TVP1?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na kanale TVP1 w paśmie popołudniowym. Stacja nadaje kolejne epizody od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 248. odcinek zadebiutuje na ekranach dokładnie w poniedziałek 16 marca 2026 roku. Na widzów czeka solidna porcja pałacowych intryg oraz gwałtownych zwrotów w scenariuszu. Dzięki codziennym transmisjom fani mogą bez żadnych przerw przyglądać się perypetiom Seyran, Ferita, a także wschodzącej gwiazdy rodziny – Sinana.

Turecki serial "Złoty chłopak" i jego pełna obsada aktorska

Na ekranie w tej niezwykle popularnej produkcji pojawia się plejada gwiazd. Wśród głównych i drugoplanowych ról można zobaczyć takich aktorów jak:

  • Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir odgrywający postać Ferita Korhana
  • Çetin Tekindor jako nestor rodu Halis Korhan
  • Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
  • Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı w kreacji Abidina
  • Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı
  • İrem Altuğ wcielająca się w Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar grająca postać Şefiki
  • Diren Polatoğulları w roli impulsywnego Kazıma Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay występujący w roli Latifa
  • Selen Özbayrak grająca Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir w kreacji Tekina Kai
  • Binnur Kaya odgrywająca postać Nükhet
