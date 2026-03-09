Złoty chłopak, odcinek 248: Awantura na ślubie Suny. Kazim wpada w furię, kiedy dowiaduje się, że córka wychodzi za mąż

Co działo się w poprzednim odcinku?

W 247. epizodzie uwaga skupiała się na intensywnych przygotowaniach Suny do ceremonii zaślubin z Abidinem. Z tej okazji Seyran podarowała swojej siostrze niezwykle unikalny upominek. Z kolei Ferit miał ogromny problem z zaakceptowaniem wyborów życiowych Abidina, przez co stanowczo odrzucił zaproszenie na uroczystość. W międzyczasie na terenie galerii handlowej miał miejsce bardzo krępujący incydent. Aby nie dopuścić do wybuchu wizerunkowej afery, Sinan robił wszystko, by utrzymać całe zajście w tajemnicy przed własną matką.

Najlepsze adaptacje Harlana Cobena na Netflix | To Się Kręci #5 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Streszczenie 248. odcinka serialu "Złoty chłopak". Kazim robi awanturę

W nowej odsłonie tureckiej telenoweli Sinan zmaga się z potężną zazdrością o Ferita, obawiając się, że Seyran ostatecznie od niego odejdzie. Sam Ferit konsekwentnie podtrzymuje swoją decyzję o zignorowaniu ceremonii ślubnej Suny oraz Abidina.

Prawdziwa burza wybucha jednak w momencie, gdy Kazim dowiaduje się o ślubie córki w całkowicie przypadkowych okolicznościach. Mężczyzna jest wściekły, że został całkowicie pominięty przy rozdawaniu zaproszeń i w przypływie furii wyrusza na miejsce uroczystości. Równolegle Sinan otwiera się przed Seyran na temat swoich obaw, a kobieta gorąco zapewnia go o swoim uczuciu, błagając jednocześnie o odrobinę cierpliwości. W tym samym czasie do Ferita wracają bolesne wspomnienia z momentu rozpadu jego relacji z Seyran oraz okoliczności, w jakich jego dawna miłość po raz pierwszy spotkała Sinana.

Gdzie i kiedy oglądać 248. odcinek "Złotego chłopaka" na antenie TVP1?

Turecką produkcję "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na kanale TVP1 w paśmie popołudniowym. Stacja nadaje kolejne epizody od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 248. odcinek zadebiutuje na ekranach dokładnie w poniedziałek 16 marca 2026 roku. Na widzów czeka solidna porcja pałacowych intryg oraz gwałtownych zwrotów w scenariuszu. Dzięki codziennym transmisjom fani mogą bez żadnych przerw przyglądać się perypetiom Seyran, Ferita, a także wschodzącej gwiazdy rodziny – Sinana.

Turecki serial "Złoty chłopak" i jego pełna obsada aktorska

Na ekranie w tej niezwykle popularnej produkcji pojawia się plejada gwiazd. Wśród głównych i drugoplanowych ról można zobaczyć takich aktorów jak:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

wcielająca się w Seyran Şanlı Mert Ramazan Demir odgrywający postać Ferita Korhana

odgrywający postać Ferita Korhana Çetin Tekindor jako nestor rodu Halis Korhan

jako nestor rodu Halis Korhan Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı

grająca Hattuç Şanlı Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan

w roli İfakat Korhan Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan

występujący jako Orhan Korhan Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan

jako serialowa Gülgün Korhan Ersin Arıcı w kreacji Abidina

w kreacji Abidina Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı

odgrywająca Sunę Şanlı İrem Altuğ wcielająca się w Sultan

wcielająca się w Sultan Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

jako Asuman Korhan Hülya Duyar grająca postać Şefiki

grająca postać Şefiki Diren Polatoğulları w roli impulsywnego Kazıma Şanlı

w roli impulsywnego Kazıma Şanlı Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

jako Esme Şanlı Yiğit Tuncay występujący w roli Latifa

występujący w roli Latifa Selen Özbayrak grająca Dicle

grająca Dicle Umut Gezer jako Yusuf

jako Yusuf Taro Emir w kreacji Tekina Kai

w kreacji Tekina Kai Binnur Kaya odgrywająca postać Nükhet