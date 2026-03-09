Złoty chłopak, odcinek 248: Awantura na ślubie Suny. Kazim wpada w furię, kiedy dowiaduje się, że córka wychodzi za mąż

Spis treści
Co działo się w poprzednim odcinku?
W 247. epizodzie uwaga skupiała się na intensywnych przygotowaniach Suny do ceremonii zaślubin z Abidinem. Z tej okazji Seyran podarowała swojej siostrze niezwykle unikalny upominek. Z kolei Ferit miał ogromny problem z zaakceptowaniem wyborów życiowych Abidina, przez co stanowczo odrzucił zaproszenie na uroczystość. W międzyczasie na terenie galerii handlowej miał miejsce bardzo krępujący incydent. Aby nie dopuścić do wybuchu wizerunkowej afery, Sinan robił wszystko, by utrzymać całe zajście w tajemnicy przed własną matką.
Streszczenie 248. odcinka serialu "Złoty chłopak". Kazim robi awanturę
W nowej odsłonie tureckiej telenoweli Sinan zmaga się z potężną zazdrością o Ferita, obawiając się, że Seyran ostatecznie od niego odejdzie. Sam Ferit konsekwentnie podtrzymuje swoją decyzję o zignorowaniu ceremonii ślubnej Suny oraz Abidina.
Prawdziwa burza wybucha jednak w momencie, gdy Kazim dowiaduje się o ślubie córki w całkowicie przypadkowych okolicznościach. Mężczyzna jest wściekły, że został całkowicie pominięty przy rozdawaniu zaproszeń i w przypływie furii wyrusza na miejsce uroczystości. Równolegle Sinan otwiera się przed Seyran na temat swoich obaw, a kobieta gorąco zapewnia go o swoim uczuciu, błagając jednocześnie o odrobinę cierpliwości. W tym samym czasie do Ferita wracają bolesne wspomnienia z momentu rozpadu jego relacji z Seyran oraz okoliczności, w jakich jego dawna miłość po raz pierwszy spotkała Sinana.
Gdzie i kiedy oglądać 248. odcinek "Złotego chłopaka" na antenie TVP1?
Turecką produkcję "Złoty chłopak" można regularnie śledzić na kanale TVP1 w paśmie popołudniowym. Stacja nadaje kolejne epizody od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 14:00. Najnowszy, 248. odcinek zadebiutuje na ekranach dokładnie w poniedziałek 16 marca 2026 roku. Na widzów czeka solidna porcja pałacowych intryg oraz gwałtownych zwrotów w scenariuszu. Dzięki codziennym transmisjom fani mogą bez żadnych przerw przyglądać się perypetiom Seyran, Ferita, a także wschodzącej gwiazdy rodziny – Sinana.
Turecki serial "Złoty chłopak" i jego pełna obsada aktorska
Na ekranie w tej niezwykle popularnej produkcji pojawia się plejada gwiazd. Wśród głównych i drugoplanowych ról można zobaczyć takich aktorów jak:
- Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir odgrywający postać Ferita Korhana
- Çetin Tekindor jako nestor rodu Halis Korhan
- Şerif Sezer grająca Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu w roli İfakat Korhan
- Emre Altuğ występujący jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako serialowa Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı w kreacji Abidina
- Beril Pozam odgrywająca Sunę Şanlı
- İrem Altuğ wcielająca się w Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar grająca postać Şefiki
- Diren Polatoğulları w roli impulsywnego Kazıma Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay występujący w roli Latifa
- Selen Özbayrak grająca Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir w kreacji Tekina Kai
- Binnur Kaya odgrywająca postać Nükhet