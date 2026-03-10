La Promesa, 16-20 marca: Jana ratuje postrzelonego Curra, a córka Simony zjawia się w pałacu

Co wydarzyło się wcześniej w „La Promesa – Pałac tajemnic”?

W odcinkach 344-348 widzieliśmy, jak Catalina żądała od Pelaya, by odsunął Jerónima od interesów. Tymczasem w pałacu szykowano się do polowania, a Curro miał zostać zaprezentowany jako nowy baron Linaja. Alonso zdobył akceptację Dworu na współpracę z Cavendishem. W tym samym czasie Cruz i Lorenzo planowali intrygę przeciwko Curro, a Simona mocno tęskniła za Candelą. Markizostwo dało zielone światło na ślub Feliciana i Teresy, podczas gdy Petra wciąż twardo ukrywała przed Cruz, że Feliciano jest jej biologicznym synem. Lorenzo szukał zemsty za skradziony zegarek, starając się skłócić Pelaya z lokajem. Catalina, Manuel i Martina usilnie namawiali Cruz na przywrócenie Maríi do pracy. Simona z kolei podejrzewała, że Candela wyjechała w stronę Gijón. Nowa służąca, Vera, sprawiła sporo radości koleżankom, obdarowując je prezentami. Cruz i Lorenzo wpadli na pomysł zabicia Curro w trakcie polowania, chcąc wykorzystać do tego mało doświadczonego Feliciana. Curro pobierał lekcje strzelectwa, Manuel bronił ojca doktora Bueno, a Salvador wyjawił Maríi sprawę wyrzucenia z posady. W międzyczasie Pelayo wyznał miłość Catalinie, co z ukrycia obserwował Jerónimo. Za karę Pelayo nakazał Jerónimowi wyjazd. Choć Maríę oczyszczono z zarzutów, markiza odmówiła jej powrotu do pracy. Rómulo przydzielił Felicianowi nowe zadania, a Lorenzo kombinował, jak wykręcić się od polowania. Do La Promesy napłynęły też niepokojące doniesienia o wybuchu wojny. Feliciano i Curro wzięli udział w polowaniu, które zakończyło się wielkim dramatem. Abel był wsparciem dla Jany, a Simona wciąż cierpiała z powodu rozłąki z Candelą, którą przyjaciółka zaskoczyła ostatecznie wspaniałą niespodzianką.

„La Promesa – Pałac tajemnic” odcinek 349. Cruz i Lorenzo zawiedzeni

Cruz i Lorenzo nie kryją rozczarowania faktem, że Curro cudem przeżył postrzał. Doktor Sandoval rekomenduje natychmiastowy transport do szpitala, ale Lorenzo stanowczo to odrzuca. Na miejscu dochodzi do operacji rannego Feliciana, którą przeprowadza chirurg. Z kolei Maria informuje Salvadora o swojej decyzji – zamierza wyjechać i szukać nowej posady.

„La Promesa – Pałac tajemnic” odcinek 350. Jana oddaje krew dla Curro

Abel gorączkowo poszukuje dawcy krwi dla Curro. Ostatecznie zostaje nim Jana. W międzyczasie Pelayo, naciskany przez Catalinę, stara się nakłonić markizę do przywrócenia Marii na stanowisko w pałacu. Feliciano zaczyna wracać do sił, a Romulo próbuje wyciągnąć od niego szczegóły wypadku na polowaniu. Margarita z kolei spodziewa się wizyty swojej przyjaciółki, księżnej Cerezuelos, wyznaczając Verę do opieki nad nią.

„La Promesa – Pałac tajemnic” odcinek 351. Powrót Marii Fernandez

Abel podejmuje trudną decyzję o przeprowadzeniu ryzykownej operacji Curra bezpośrednio w La Promesie. Aby zdobyć niezbędny do znieczulenia eter, Manuel i Jana udają się w lot do Puebli de Tera. Feliciano coraz bardziej uskarża się na ból rany. Maria Fernandez w końcu wraca do pałacu. W międzyczasie Martina wyznaje Catalinie, że darzy Curra głębokim uczuciem.

„La Promesa – Pałac tajemnic” odcinek 352. Dona Susana rozpoznaje Verę

Cruz i Lorenzo mają cichą nadzieję, że operacja Curra nie powiedzie się. Niestety, stan Feliciana ulega drastycznemu pogorszeniu. Zdesperowana Teresa decyduje się na sprowadzenie medyka z miasteczka, pragnąc ocalić życie ukochanego. Vera zostaje rozpoznana przez donę Susanę – okazuje się, że pracowała kiedyś jako służąca u hrabiego Ballestera. Catalina wyraża wdzięczność Pelayowi za to, że udało mu się sprowadzić Marię z powrotem do pałacu.

„La Promesa – Pałac tajemnic” odcinek 353. Virtudes pojawia się w La Promesie

Choć zabieg usunięcia kuli z ciała Curra kończy się sukcesem, to jednak ranny pozostaje długo nieprzytomny. Abel zaczyna się martwić, że zaaplikowano mu zbyt dużą dawkę eteru. Miejscowy lekarz wydaje brutalną diagnozę – operacja Feliciana została przeprowadzona fatalnie i nie ma już szans na jego ratunek. W pałacowych murach zjawia się nagle Virtudes, córka Simony. Widząc obrót spraw, Cruz i Lorenzo obawiają się, że ich mroczne sekrety wkrótce ujrzą światło dzienne.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejna seria odcinków 349-353 zostanie wyemitowana w dniach od 16 do 20 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 349 - poniedziałek, 16 marca

- poniedziałek, 16 marca Odcinek 350 - wtorek, 17 marca

- wtorek, 17 marca Odcinek 351 - środa, 18 marca

- środa, 18 marca Odcinek 352 - czwartek, 19 marca

- czwartek, 19 marca Odcinek 353 - piątek, 20 marca