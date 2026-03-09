Hiszpański serial "La promesa". Dramatyczny finał polowania w 348. odcinku

2026-03-09 13:48

Telewizyjna produkcja kostiumowa "La promesa – pałac tajemnic" opowiada historię zdeterminowanej pokojówki Jany, która próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojej matki. Życie w luksusowej rezydencji z początku XX wieku pełne jest arystokratycznych spisków oraz brutalnych intryg. Kolejna dawka ogromnych emocji czeka na widzów w 348. odsłonie hiszpańskiego hitu, zaplanowanej na 13 marca.

Co działo się w poprzednim odcinku?

Widzowie w 347. epizodzie zobaczyli surowe konsekwencje kradzieży zegarka należącego do Lorenza, za co Pelayo wyrzucił Jeronima z rezydencji. Oczyszczenie z zarzutów nie pomogło Maríi w odzyskaniu posady, ponieważ markiza kategorycznie odmówiła jej ponownego zatrudnienia. Rómulo obarczył w tym czasie Feliciana nowymi i istotnymi zadaniami. Lorenzo posłużył się natomiast sprytną manipulacją, aby wymigać się od uczestnictwa w nadchodzącym polowaniu. Z kolei do mieszkańców La Promesy dotarła nagła informacja o wybuchu wojny.

Streszczenie 348. odcinka serialu "La promesa - pałac tajemnic"

Zaproszenie na wspólne łowy z Curro początkowo wywołuje ogromną radość u Feliciana. Sytuacja ulega jednak drastycznej zmianie, a wyprawa do lasu przynosi obu mężczyznom tragiczne w skutkach wydarzenia. Z kolei załamana niesprawiedliwym zwolnieniem Maríi Jana znajduje oparcie w pocieszającym ją Ablu. Równolegle zasmucona Simona obawia się ostatecznego zniknięcia Candeli, jednak dobra znajoma wkrótce sprawia jej niezwykle pozytywną i niespodziewaną niespodziankę.

Gdzie i kiedy oglądać serial "La promesa"? Emisja w TVP2 i TVP VOD

Hiszpańską produkcję kostiumową widzowie mogą śledzić od poniedziałku do piątku, włączając kanał TVP2 punktualnie o godzinie 15:05. Premierę najnowszego, 348. epizodu zaplanowano dokładnie na piątek, 13 marca 2026 roku. Fani formatu, którym nie uda się zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym terminie, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Stacja udostępnia bowiem wszystkie dotychczasowe oraz bieżące odsłony cyklu za pośrednictwem internetowej platformy TVP VOD.

Fabuła i pełna obsada hiszpańskiej telenoweli "La promesa - pałac tajemnic"

Głównej bohaterce udaje się dotrzeć do najmroczniejszych tajemnic arystokratycznego rodu Lujan, co ujawnia skalę spisków toczących się w murach monumentalnej posiadłości. Codzienne funkcjonowanie w rezydencji zmusza Janę do precyzyjnego maskowania własnych celów oraz lawirowania pomiędzy toksycznymi relacjami bogaczy i pracującej dla nich służby. Jej rosnąca więź z Manuelem staje się poważną przeszkodą, zmuszając kobietę do rozstrzygnięcia dylematu między pomszczeniem matki a prawdziwą miłością. Atmosfera w pałacu zagęszcza się z każdym dniem, a odkryte wkrótce fakty mogą przybrać znacznie bardziej makabryczny obrót, niż początkowo zakładała.

Na ekranie pojawia się plejada hiszpańskich aktorów:

  • Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito
  • Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján
  • Manuel Regueiro jako ekranowy Alonso de Luján
  • Arturo Sancho odgrywający rolę Manuela Lujána Ezquerdo
  • María Castro w roli Píi Adarre
  • Joaquín Climent jako Rómulo Baeza
  • Antonio Velázquez występujący jako Mauro Moreno
  • Carmen Flores Sandoval w kreacji Simony Martínez
  • Teresa Quintero jako serialowa Candela García
  • Carmen Asecas grająca Catalinę Luján
  • Paula Losada wcielająca się w Jimenę
  • Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
  • Alberto González odgrywający postać Juana Ezquerdo
  • Marga Martínez w roli Petry Arcos
  • Enrique Fortún jako Lope Ruiz
  • Sara Molina występująca jako María Fernández
  • Laura Simón w kreacji Loli Montoro
  • Rafa de Vera jako ekranowy Conrado Funes
La Promesa - pałac tajemnic (Curro)
