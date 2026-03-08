Wojna zastępcza. Obsada, bohaterowie, kto jest kim w nowym serialu TVP? - ZDJĘCIA

"Wojna zastępcza" - bohaterowie, kto jest kim w obsadzie serialu szpiegowskiego?

Główni bohaterowie serialu "Wojna szpiegów": Artur (Mateusz Więcławek), Zuza (Waleria Gorobets), Budyń (Piotr Witkowski) i Gutek (Karol Bernacki) – poznają się w najbardziej prestiżowej szkole szpiegów w Kiejkutach, gdzie rozpoczynają naukę dla agentów wywiadu. Decyzję o ich rekrutacji podejmuje nowy szef Urzędu Ochrony Państwa, Sadowski (Mirosław Haniszewski), któremu Artur uratował życie podczas strajku w Warszawie, kiedy padł ofiarą bestialskiego ataku ZOMO.

Obok głównych postaci w serialu "Wojna zastępcza" pojawiają się też czarne charaktery - radzieccy oficerowie stacjonujący w Polsce, którzy właśnie wycofują się z naszego kraju. Dowodzącym armii rosyjskiej jest generał Dubynin (Cezary Żak). Ma obok siebie zaufanych ludzi, którymi są - pułkownik Zarudin (Dawid Dziarkowski) i podoficer Wiktor (Adam Wietrzyński). Radzieccy żołnierze knują spisek ukrycia i sprzedaży dwóch głowic nuklearnych przechowywanych w tajnych bazach atomowych.

Z Moskwy do Polski zostaje wysłana agentka specjalna, Nastia (Paulina Gałązka), której zadaniem jest inwigilowanie rosyjskich oficerów i informowanie centrali o wszelkich podejrzanych działaniach. Na jej drodze staje Artur. Między dwojgiem bohaterów rodzi się silne, lecz zakazane uczucie.

Pełna obsada serialu "Wojna zastępcza"

- Artur (Mateusz Więcławek),

- Budyń (Piotr Witkowski),

- Zuza (Waleria Gorobets),

- Gutek (Karol Bernacki),

- Sadowski (Mirosław Haniszewski),

- Nastia (Paulina Gałązka),

- generał Dubynin (Cezary Żak),

- pułkownik Zarudin (Dawid Dziarkowski),

- podoficer Wiktor (Adam Wietrzyński),

- Mariusz Bonaszewski,

- Andrzej Grabowski.

"Wojna zastępcza" - ile odcinków liczy, gdzie oglądać?

Wojna zastępcza" liczy 13 odcinków. Premierowy 1 odcinek w niedzielę, 8 marca 2026 r., o godz. 20.25 w TVP1. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą niedzielę w Jedynce. Po premierze w telewizji odcinki "Wojny zastępczej" dostępne za darmo w internecie w serwisie VOD TVP.pl.