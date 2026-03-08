Wojna zastępcza, odcinek 1: Zrodzeni w Kiejkutach, zahartowani w walce. Młodzi agenci kontra moskiewski spisek Smirnoffa - ZDJĘCIA, WIDEO

"Wojna zastępcza" odcinek 1 - niedziela, 8.03.2026, o godz. 20.25 w TVP1

W 1 odcinku serialu "Wojna zastępcza" nowy szef Urzędu Ochrony Państwa zacznie budować kadry wywiadu wolnej Polski, rekrutując przy tym młodych studentów. Wśród nich znajdą się między innymi Zuza (Waleria Gorobets), Budyń (Piotr Witkowski), Gutek (Karol Bernacki) i Artur (Mateusz Więcławek), który znajdzie się tam nie bez przyczyny. A to dlatego, że wcześniej uratował Sadowskiemu życie.

I choć w 1 odcinku serialu "Wojna zastępcza" wspomniani główni bohaterowie nie będą typowymi kandydatami na agentów, bo nie będą mieć żadnego wojskowego doświadczenia, to jednak zostaną wybrani ze względu na swoje wyjątkowe talenty i cechy osobowości.

Młodzi rekruci przejdą rygorystyczne szkolenie najbardziej prestiżowej szkole szpiegowskiej w Polsce, zlokalizowanej w Kiejkutach. Tam zrodzi się między nimi przyjaźń, a agenci nauczą się, że każda ich decyzja może mieć konsekwencje w postaci życia lub śmierci. Jednak nawet dobrze przygotowani, nie będą gotowi na to, co będzie ich czekać w świecie prawdziwych zagrożeń.

Zamach na Sadowskiego ujawni sieć rosyjskich powiązań w 1 odcinku serialu "Wojna zastępcza"!

Zwłaszcza, że w 1 odcinku serialu "Wojna zastępcza" dojdzie do nieudanego zamachu na Sadowskiego, który przy okazji ujawni sieć rosyjskich powiązań, prowadzących aż do Moskwy. To wtedy Artur odkryje spisek ukrytych w Polsce rosyjskich głowic atomowych, co szybko wszystko zweryfikuje i sprawi, że życie stanie się coraz bardziej zagrożone. I to nie tylko jego, ale i całego kraju, bo właśnie to będzie stawką całej tej misji.

Szczególnie, że jeszcze w 1 odcinku serialu "Wojna zastępcza" wiceszef Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Smirnoff jeszcze zleci armii rosyjskiej tajną operację na terenie Polski, ukrywając ten fakt nawet przed samym Michaiłem Gorbaczowem. Tym bardziej, że Polska wciąż będzie musiała zmierzyć się z rosyjskimi wpływami i to nawet po upadku Związku Radzieckiego.

Co wydarzy się dalej w serialu "Wojna zastępcza"?

Mimo iż w 1991 roku, miną już dwa lata po upadku komunizmu w kraju, który będzie zmagał się z dynamicznymi zmianami politycznymi i gospodarczymi. Jednak wciąż będą stacjonować na nim wojska rosyjskie z generałem Dubyninem (Cezary Żak), pułkownikiem Zarudinem (Dawid Dziarkowski) i podoficerem Wiktorem (Adam Wietrzyński) na czele, którzy w serialu "Wona zastępcza" z ukrycia właśnie będą knuć plan sprzedaży dwóch głowic nuklearnych przechowywanych w tajnych bazach atomowych.

Tyle tylko, że Smirnoff wyśle do Polski specjalną agentkę Nastię (Paulina Gałązka), która będzie miała ich inwigilować i donosić centrali o ich wszelkich podejrzanych działaniach. Ale wtedy w serialu "Wojna zastępcza" na jej drodze stanie Artur! Młodzi agenci zakochają się w sobie, ale czy ich uczucie okaże się silniejsze niż lojalność wobec ojczyzny? Przekonamy się w kolejnych odcinkach!